Manresa explica els ajuts del Pla de Barris per rehabilitar habitatges del Centre Històric

L'Ajuntament de Manresa ha organitzat una sessió informativa per explicar els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges del Centre Històric, en el marc del Pla de Barris i Viles de Catalunya. L'acte serà el dimarts 6 d'octubre, a 2/4 de 7 de la tarda, a l'Anònima, i s'adreça a veïns i propietaris d'immobles del Centre Històric. S'hi explicaran els detalls de la convocatòria, les actuacions subvencionables, els percentatges dels ajuts i el calendari. Les subvencions públiques per a actuacions de privats pugen a prop de 6 milions d'euros.
Què s'explicarà a la sessió
En la sessió s'explicaran els detalls de la convocatòria d'ajuts i les actuacions que poden rebre subvencions, els percentatges dels ajuts i el calendari establert. L'acte també servirà per resoldre possibles dubtes.
Prop de 6 milions en subvencions per mobilitzar 9,5 milions
El Pla de Barris és una oportunitat única per transformar el Centre Històric de Manresa, la recuperació i la reactivació del qual és una prioritat per a la ciutat. Les bases de les subvencions es van aprovar durant el ple municipal de setembre. En conjunt, les subvencions públiques destinades a les actuacions de privats ascendeixen a prop de 6 milions d'euros i preveuen mobilitzar prop de 9,5 milions un cop sumada la inversió privada.
L'Oficina Local del Pla de Barris
A la sessió també es parlarà de l'Oficina Local del Pla de Barris, la finestreta única que ofereix un assessorament personal i totalment gratuït per fer tots els tràmits.
Més enllà d'aquesta sessió, dirigida al públic en general, també s'ha fet una convocatòria per donar a conèixer els aspectes tècnics als diferents col·legis professionals de la ciutat.