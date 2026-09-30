30 de setembre de 2026

Cerca Cercar | Newsletters Suscripcio a Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

Manresa explica els ajuts del Pla de Barris per rehabilitar habitatges del Centre Històric

Economia

La sessió informativa serà dimarts 6 d'octubre a l'Anònima i s'adreça a veïns i propietaris d'immobles del Centre Històric

  • L'Anònima ja va acollir la presentació del Pla de Barris del Centre Històric -

ARA A PORTADA

Publicat el 30 de setembre de 2026 a les 17:05

L'Ajuntament de Manresa ha organitzat una sessió informativa per explicar els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges del Centre Històric, en el marc del Pla de Barris i Viles de Catalunya. L'acte serà el dimarts 6 d'octubre, a 2/4 de 7 de la tarda, a l'Anònima, i s'adreça a veïns i propietaris d'immobles del Centre Històric. S'hi explicaran els detalls de la convocatòria, les actuacions subvencionables, els percentatges dels ajuts i el calendari. Les subvencions públiques per a actuacions de privats pugen a prop de 6 milions d'euros.

Què s'explicarà a la sessió

En la sessió s'explicaran els detalls de la convocatòria d'ajuts i les actuacions que poden rebre subvencions, els percentatges dels ajuts i el calendari establert. L'acte també servirà per resoldre possibles dubtes.

Prop de 6 milions en subvencions per mobilitzar 9,5 milions

El Pla de Barris és una oportunitat única per transformar el Centre Històric de Manresa, la recuperació i la reactivació del qual és una prioritat per a la ciutat. Les bases de les subvencions es van aprovar durant el ple municipal de setembre. En conjunt, les subvencions públiques destinades a les actuacions de privats ascendeixen a prop de 6 milions d'euros i preveuen mobilitzar prop de 9,5 milions un cop sumada la inversió privada.

L'Oficina Local del Pla de Barris

A la sessió també es parlarà de l'Oficina Local del Pla de Barris, la finestreta única que ofereix un assessorament personal i totalment gratuït per fer tots els tràmits.

Més enllà d'aquesta sessió, dirigida al públic en general, també s'ha fet una convocatòria per donar a conèixer els aspectes tècnics als diferents col·legis professionals de la ciutat.

Escull Manresa com la teva font preferida de Google

Et pot interessar