A judici un home acusat d'una agressió sexual a una menor a Castellbell i el Vilar

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el dimecres 7 d'octubre un home acusat d'haver agredit sexualment una noia de menys de 16 anys durant l'estiu del 2021, a les antigues fàbriques d'El Borràs, a Castellbell i el Vilar. La Fiscalia sol·licita 8 anys de presó, mesures de protecció per a la víctima i una indemnització de 23.600 euros. L'acusat no té antecedents penals i el cas s'ha instruït al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Manresa.
Els fets: una tarda d'estiu a les fàbriques d'El Borràs
Segons l'escrit de qualificació de la Fiscalia d'Àrea de Manresa-Igualada, els fets van passar una tarda de l'estiu del 2021. No se n'ha pogut determinar la data exacta, però va ser entre el 20 de juny i el 31 d'agost, a la zona de les fàbriques abandonades d'El Borràs, a Castellbell i el Vilar.
La Fiscalia sosté que l'acusat, amb ànim de satisfer el seu desig sexual, va carregar-se la noia a l'espatlla. Ella freqüentava el mateix grup d'amics. Segons l'escrit, la va immobilitzar amb força i va cometre l'agressió sexual mentre la duia a coll-i-bé, tot i que la menor li demanava que la deixés anar i el colpejava a l'esquena per deslliurar-se'n.
Les seqüeles de la noia
L'escrit assenyala que la vivència d'aquella situació va provocar a la noia símptomes d'intrusió, d'evitació persistent d'estímuls associats al succés traumàtic, d'alteracions negatives cognitives i d'estat d'ànim, i d'alteració important de l'alerta i la reactivitat. Són símptomes compatibles amb un trastorn d'estrès posttraumàtic. Han disminuït amb el temps, però la menor continua tenint dificultats per acceptar el contacte físic amb altres persones. La seva representant legal reclama una indemnització pel dany moral causat.
Vuit anys de presó i mesures de protecció
La Fiscalia demana que l'acusat sigui condemnat a 8 anys de presó, amb la inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu durant la condemna com a pena accessòria. A més, sol·licita que se li prohibeixi comunicar-se amb la víctima per qualsevol mitjà i aproximar-s'hi a menys de 500 metres, durant un temps superior en un any al de la pena de presó.
També reclama vuit anys de llibertat vigilada i vuit anys d'inhabilitació especial per exercir els drets de la pàtria potestat, tutela, curatela, guarda o acolliment. Finalment, demana la inhabilitació especial per a qualsevol professió, ofici o activitat, retribuïts o no, que comporti contacte regular i directe amb menors, per un temps superior en vuit anys al de la pena de presó, i la condemna en costes.
Una indemnització de 23.600 euros
En l'àmbit de la responsabilitat civil, la Fiscalia reclama que l'acusat indemnitzi la noia amb 12.800 euros per les seqüeles i 10.800 euros pels danys morals causats, un total de 23.600 euros. També demana que es formi una peça separada per assegurar les responsabilitats pecuniàries derivades de la causa.
La qualificació jurídica
La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys amb penetració. Aquesta redacció és, segons l'escrit, més beneficiosa que l'aplicació de l'abús sexual. Segons la Fiscalia, l'acusat n'és autor per participació directa i material, i no hi concorren circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.