Slow Food Catalunya Central, reconeguda al Gastrorecup 2026 per la defensa del territori

La comunitat Slow Food de la Catalunya Central ha estat reconeguda enguany per la seva trajectòria en el marc del Gastrorecup 2026, una iniciativa que reivindica una manera de fer gastronomia basada en l'aprofitament alimentari, el producte de proximitat i el respecte pel territori. El reconeixement es va donar a conèixer dilluns al Palau Robert de Barcelona, durant la presentació del Gastrorecup 2026, presidida pel conseller d'Agricultura. El guardó el van recollir Xaro López i Jacint Soler, del Cau de l'Ateneu, i Nani Sala, del Mas de la Sala, en representació d'una comunitat que ha teixit complicitats entre productors, cuiners i restauradors.
Un guardó a una trajectòria construïda durant anys
El reconeixement es va donar a conèixer dilluns al Palau Robert, durant l'acte de presentació del Gastrorecup 2026. El guardó vol posar en valor una trajectòria que ha tingut com a eixos la defensa de la pagesia, la biodiversitat, els productes locals i una gastronomia estretament vinculada al territori.
Van recollir-lo Xaro López i Jacint Soler, del Cau de l'Ateneu, i Nani Sala, del Mas de la Sala, en representació d'una comunitat que ha anat teixint complicitats entre productors, cuiners, restauradors i persones compromeses amb una altra manera d'entendre l'alimentació.
Quan menjar també és una manera de defensar el territori
El moviment Slow Food parteix d'una idea senzilla però profunda: el que posem al plat té conseqüències sobre el territori. Té conseqüències sobre els pagesos que produeixen els aliments, sobre el paisatge que els acull, sobre la biodiversitat i també sobre la cultura gastronòmica que es transmet de generació en generació.
A la Catalunya Central, aquesta filosofia ha trobat durant anys una expressió concreta en la feina d'una comunitat que ha reivindicat els aliments de proximitat, les varietats locals, els productors del territori i una cuina arrelada a la realitat del país.
Una feina discreta que va més enllà de la gastronomia
És una feina sovint discreta, feta des de la complicitat i el convenciment, però que ha contribuït a mantenir viu un patrimoni que va molt més enllà de la gastronomia. Parlar de producte local també és parlar de pagesia, parlar de varietats tradicionals és parlar de biodiversitat, i parlar de cuina de territori és parlar de memòria i cultura. Aquesta trajectòria col·lectiva és la que enguany ha volgut reconèixer el Gastrorecup.