El Sopar de l'Albergínia Blanca del Bages reuneix més de 70 persones a Santpedor

La tercera edició del Sopar de l'Albergínia Blanca del Bages ha reunit unes 70 persones a Cal Llovet de Santpedor, en una vetllada dedicada a la gastronomia de proximitat, els productes del territori i la preservació del patrimoni alimentari. L'acte, organitzat per la Comunitat Slow Food Catalunya Central en el marc de la Fira de Sant Miquel i de la Temporada Gastronòmica de Tardor del Bages, promoguda per Bages Impuls, ha tornat a posar l'albergínia blanca del Bages al centre d'una proposta gastronòmica pensada per reivindicar aquesta varietat autòctona.
Sis plats per descobrir l'albergínia blanca del Bages
Al llarg de la vetllada, els assistents han pogut gaudir d'un menú degustació de sis plats, elaborat al voltant de l'albergínia blanca del Bages, amb la participació de cuineres i cuiners vinculats a establiments del territori com Cau de l'Ateneu, Can Patoi, La Xicra, La Sardana, Mas de la Sala i la botiga de llegums La Cistelleta. El menú ha permès descobrir les múltiples possibilitats culinàries d'aquesta varietat i, alhora, recuperar sabors i elaboracions vinculades a la cuina tradicional bagenca.
Un dels plats destacats ha estat les mandonguilles de xai amb albergínia blanca, que reivindiquen la cabra amb albergínia, una recepta tradicional de Santpedor i Castellnou de Bages que es preparava durant l'època de verema, pels volts de la Fira de Sant Miquel. La recuperació d'aquesta elaboració ha servit també per reivindicar el xai del Bages i posar en valor el paper de la ramaderia extensiva en la preservació del territori, ja que el manteniment de les pastures contribueix a reduir el risc d'incendis forestals, conservar el paisatge i mantenir els espais naturals.
Aigua de proximitat, una aposta per la sostenibilitat
Una de les novetats d'aquesta tercera edició ha estat la instal·lació d'una font d'aigua connectada a la xarxa pública, gràcies a la col·laboració d'Aigües de Manresa i el Parc de la Séquia. La iniciativa ha permès oferir aigua de boca als comensals durant el sopar i ha reforçat l'aposta de l'organització per un consum més sostenible i de proximitat, reduint l'ús d'envasos d'un sol ús. Aquesta proposta ha encaixat amb la filosofia general de la vetllada, que planteja la gastronomia com una eina per posar en valor la relació entre alimentació, territori, sostenibilitat i preservació del patrimoni rural.
Una tercera edició amb molt bona resposta
La participació d'aquesta setantena de persones ha confirmat la bona acollida de la iniciativa, que arriba així a la seva tercera edició consolidant-se com una proposta gastronòmica vinculada a la tardor bagenca i a la reivindicació dels productes singulars del territori. L'organització ha fet una valoració molt positiva del desenvolupament de la vetllada i ha agraït la participació de totes les persones assistents, així com la implicació dels cuiners i cuineres, productors, entitats, institucions i col·laboradors que han fet possible aquesta tercera edició.
Amb el suport de l'Ajuntament de Santpedor, el Sopar de l'Albergínia Blanca del Bages ha tornat a demostrar que la gastronomia és també una eina per preservar la cultura, recuperar tradicions i tenir cura del territori. La Comunitat Slow Food Catalunya Central ja treballa per continuar posant en valor els productes, les persones i les iniciatives que contribueixen a construir un model alimentari més proper, sostenible i arrelat al territori.