Comencen les obres del nou vial del polígon Les Vives de Sant Vicenç a la C-55

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i l'Ajuntament han iniciat les obres per a la construcció d'un nou vial a Sant Vicenç de Castellet que millorarà l'accessibilitat del polígon Les Vives cap a la C-55 i del municipi en sentit sud. Els treballs compten amb un pressupost d'1,27 milions d'euros i tindran un termini d'execució de sis mesos. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat l'inici de les obres.
En què consisteixen els treballs
Els treballs consistiran principalment en la construcció d'un vial de 320 metres de longitud que, a partir d'una de les rotondes de l'actual enllaç de la C-55 a Sant Vicenç de Castellet, connectarà amb el sector industrial. Per fer-ho, s'aprofitarà el pas ja existent sota la carretera. D'aquesta manera, l'obra permetrà millorar la mobilitat en aquest entorn.
Una reivindicació de més de 20 anys
L'alcalde de Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, ha assegurat que "avui és un dia molt important" per al municipi, ja que, després de més de 20 anys de reclamacions i tràmits, comencen unes obres molt necessàries i esperades que resolen la connectivitat del municipi amb el polígon i, sobretot, permeten guanyar una nova sortida a la C-55 en sentit Barcelona. Mauriz ha agraït la col·laboració del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per desencallar una reivindicació històrica a Sant Vicenç de Castellet.
La visió del Departament: una obra petita amb impacte de futur
La consellera Sílvia Paneque ha destacat que, des d'un punt de vista immediat, l'obra millorarà les connexions per a les empreses i també per als treballadors del polígon Les Vives, i que a més s'insereix en la lògica d'encaixar les peces del desdoblament de la C-55. Segons Paneque, aquesta actuació té una doble mirada, la d'avui i la de futur.
La consellera ha remarcat que es podria pensar que es tracta d'una obra petita, però que té tot el sentit en aquest cas, no només per formar part d'un conjunt global de mobilitat vinculat al desdoblament de la C-55, sinó també perquè ajuda a una millora molt evident de la mobilitat. Paneque també ha posat en valor que el projecte és fruit de la perseverança i del treball tècnic i institucional conjunt, amb lleialtat i rigor, entre el Departament i l'Ajuntament.
Conveni de col·laboració i finançament
Aquesta actuació s'emmarca en un conveni de col·laboració entre el Departament i l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. La Generalitat, que ha redactat el projecte, impulsa i executa les obres, mentre que el consistori cedeix els terrenys necessaris. Pel que fa al finançament, l'Ajuntament aporta dos terços del pressupost i el Departament, el terç restant.