La Unitat del Dolor de la Clínica Sant Josep estrena noves instal·lacions

La Clínica Sant Josep i MIVI Salut han inaugurat aquesta dijous una nova àrea assistencial dissenyada específicament per reubicar la Unitat del Dolor que les dues institucions van posar en funcionament l'any 2024. L'obertura d'aquestes noves instal·lacions respon als objectius de col·laboració que van signar les dues entitats i que tenien com a finalitat crear un servei òptim i un circuit àgil en l'atenció especialitzada per al tractament del dolor agut i crònic.
Un nou espai amb sala quirúrgica pròpia
La nova Unitat del Dolor compta amb un taulell propi, dos despatxos, vestidors, sala d'espera i una sala quirúrgica per fer procediments intervencionistes avançats. D'aquesta manera, s'optimitzen els circuits assistencials per oferir als pacients una atenció més àgil, especialitzada i confortable.
Les noves instal·lacions es van posar en marxa durant el mes d'agost i han suposat la reforma de l'antiga sala d'espera de radiologia i altres despatxos ubicats a la planta 1 de l'Edifici A de la Clínica Sant Josep.
Una Unitat del Dolor consolidada
Des de l'obertura, el maig de 2024, la Unitat del Dolor de la Clínica Sant Josep, gestionada per MIVI Salut, s'ha consolidat com un referent per a pacients amb dolor agut o crònic de la Catalunya Central. En aquests dos anys, l'equip ha atès unes 900 persones gràcies a un model assistencial que té per objectiu alleujar el dolor, recuperar la funcionalitat i tornar la qualitat de vida dels pacients.
La Unitat del Dolor treballa sota la direcció de la doctora Carla Farré, especialista en Anestesiologia i Tractament del Dolor, que lidera un equip multidisciplinari format per especialistes en Anestesiologia, Medicina Física i Rehabilitació i Infermeria. Aquest model assistencial combina la valoració individualitzada de cada cas amb tractaments personalitzats que inclouen tècniques intervencionistes ambulatòries, infiltracions ecoguiades, radiofreqüència, teràpies regeneratives, neuroestimulació i tractament farmacològic especialitzat.
Nou servei especialitzat de sòl pelvià
Amb la posada en marxa dels nous espais també s'incorpora un nou servei especialitzat de sòl pelvià, liderat per la doctora Georgia Romero, referent nacional en rehabilitació de sòl pelvià i dolor pelvià crònic. D'aquesta manera es podrà fer un diagnòstic precís, tractament personalitzat i seguiment continu d'aquelles persones que pateixen dolor pelvià, incontinència urinària i fecal, prolapses, seqüeles obstètriques, alteracions funcionals i altres patologies relacionades amb el sòl pelvià.
La doctora Romero coordina el Grup de Treball de Sòl Pelvià de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació i és secretària del Grup de Treball de Dolor Pelvià Crònic de la Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia. A més, també desenvolupa una intensa activitat investigadora i docent en aquest àmbit.
Atenció coordinada i multidisciplinària
La incorporació d'aquest servei respon al compromís de la Clínica Sant Josep i de MIVI Salut per oferir als pacients una atenció altament especialitzada i amb la col·laboració de diversos professionals per identificar les causes subjacents, dissenyar tractaments a mida i oferir pautes per evitar recaigudes.
Tant la Unitat del Dolor com les seves subespecialitats treballen de manera coordinada amb la resta d'especialitats de la Clínica Sant Josep. Això facilita el tractament integral de pacients amb patologies complexes i situa el pacient al centre del procés assistencial en tot moment.
Entre les patologies tractades destaquen el dolor lumbar i cervical, l'artrosi de genoll, maluc i turmell, la migranya, la síndrome facetària, la fasciïtis plantar, el dolor oncològic i el dolor neuropàtic. A més, també hi trobem les disfuncions del sòl pelvià, el dolor pelvià crònic, la incontinència urinària i fecal, i els prolapses.
Un problema de salut cada vegada més freqüent
Actualment, el dolor crònic afecta al voltant del 26% de la població adulta espanyola i representa una de les causes principals de discapacitat i pèrdua de la qualitat de vida. Així mateix, les patologies del sòl pelvià afecten milions de persones, especialment dones, malgrat estar infradiagnosticades i, en molts casos, normalitzades.
Les persones interessades poden sol·licitar informació o cita a través del telèfon 938 749 248 o de la plataforma de l'Espai Pacient de la Clínica Sant Josep.