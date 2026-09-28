La gastronomia sostenible serà l'eix central de l'Ecoviure 2026 al passeig Pere III

El passeig Pere III de Manresa acollirà els dies 3 i 4 d'octubre una nova edició de la fira Ecoviure, dedicada a la sostenibilitat i el medi ambient. Enguany la gastronomia sostenible n'és l'eix central, amb tastos de productes ecològics, tallers i xerrades per a totes les edats. La fira-mercat es complementa amb unes jornades professionals que s'allargaran fins al 20 d'octubre. El programa s'ha presentat aquest dilluns al matí.
Dos blocs: fira-mercat i jornades professionals
La fira Ecoviure se celebra en dos grans blocs. D'una banda, la fira-mercat del cap de setmana del 3 i 4 d'octubre. De l'altra, les jornades professionals, que continuaran fins al 20 d'octubre. Totes dues parts volen posar al centre del debat la sostenibilitat i l'ecologia des de diferents àmbits i perspectives.
Aquest dilluns al matí, el regidor Pol Huguet i Marta Morera, en representació de la comissió organitzadora, han presentat el programa d'activitats del cap de setmana.
Tastos, Singulars i activitats infantils
L'edició d'enguany aposta per la gastronomia sostenible com a fil conductor. Durant tot el cap de setmana hi haurà tastos de diferents productes ecològics presents al mercat, com pomes, vins o mels. Dissabte a la tarda es presentarà el projecte Singulars, una proposta perquè menjar productes locals, cuidant la pagesia i el comerç de proximitat, sigui una realitat.
També hi haurà tallers i xerrades per a totes les edats, la majoria proposats pels mateixos expositors. Entre les activitats infantils destaca la lectura del conte familiar El viatge del cacau, a càrrec de la Casa per la Solidaritat i la Pau Flors Sirera, diumenge 4 a 2/4 de 6 de la tarda, a l'entrada de la Biblioteca infantil del Casino.
Jornades per al sector professional
Les jornades professionals s'adrecen al sector especialitzat de diversos àmbits. Destaca el Fòrum Energia, que enguany tractarà el Pla Territorial d'implantació d'Energies Renovables (PLATER) el 2 d'octubre a l'auditori de la Plana de l'Om. També hi ha la 6a Jornada Tècnica de l'Aigua, Conviure amb l'aigua. Nous reptes per al sanejament, el drenatge urbà i la protecció dels ciutadans, el 8 d'octubre al Palau Firal. El calendari inclou, a més, sessions sobre agricultura sostenible i mineria urbana, entre altres.
Entitats i institucions que hi col·laboren
L'Ecoviure està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires. Un dels punts forts de la fira és, un any més, la col·laboració amb entitats compromeses amb el planeta. L'aliança amb el Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, es consolida amb la projecció de Cómo salvar el mundo, d'Alejo Levis. La UPC hi participa amb les presentacions dels projectes dels doctorands en Recursos Naturals i Medi Ambient, i les biblioteques del Casino i de l'Ateneu Les Bases hi aporten diverses propostes d'activitats.