Una trentena d'empreses participen en l'esmorzar empresarial de Sant Fruitós

Una trentena de representants del teixit empresarial de Sant Fruitós de Bages han participat aquest dimarts en el tercer esmorzar empresarial de l'any, celebrat a les oficines d'Agrocat. La trobada ha servit perquè l'Ajuntament donés a conèixer les principals actuacions en l'àmbit empresarial i presentés nous projectes i serveis per a les empreses i els treballadors. Entre les novetats, hi ha les millores als polígons industrials, la imatge del futur centre empresarial del polígon Riu d'Or i una nova eina digital per compartir cotxe.
Un espai d'intercanvi entre empreses i Ajuntament
L'esmorzar empresarial, el tercer de l'any, ha reunit una trentena de representants del teixit empresarial del municipi. L'objectiu era compartir informació, donar a conèixer les actuacions que impulsa l'Ajuntament i generar un espai de relació i intercanvi entre empreses.
Durant la jornada, l'alcalde, Joan Carles Batanés, i la regidora de Promoció Econòmica, Carme Cruz, han exposat als assistents les principals novetats i actuacions que s'estan duent a terme en l'àmbit empresarial.
Millores als polígons industrials
Entre els temes abordats, s'han explicat les millores que s'impulsen als polígons industrials del municipi, tant pel que fa a les infraestructures com a la seguretat, l'asfaltatge i altres actuacions destinades a millorar-ne les condicions i els serveis. En aquest sentit, s'han exposat els futurs nous accessos previstos al polígon de Sant Isidre a través de la Rosaleda i la nova rotonda prevista al polígon de la carretera de Berga.
Formacions, centre empresarial i una eina per compartir cotxe
Durant la trobada també s'han presentat les formacions i els serveis que l'Ajuntament posa a disposició de les empreses, amb l'objectiu de respondre a les seves necessitats i contribuir al desenvolupament i la competitivitat del teixit empresarial local.
A més, s'ha presentat la nova imatge del futur centre empresarial del municipi, que se situarà al polígon Riu d'Or. També s'ha explicat que properament entrarà en funcionament una nova eina digital municipal per facilitar la mobilitat entre particulars, que permetrà que els treballadors dels polígons puguin compartir cotxe.
Una sessió sobre neuromàrqueting per tancar la jornada
L'esmorzar ha acabat amb la sessió Introducció al neuromàrqueting. I si fos possible?: com decideix el client i com comunicar millor, a càrrec d'Andreu Garcia, professional especialitzat en la direcció de postvenda d'automoció, processos organitzatius, experiència de client, màrqueting i gestió tècnica.