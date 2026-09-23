La Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia entra al Cens de foment del català

La Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia, entitat gestora del Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, ha estat inclosa oficialment al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana de la Generalitat de Catalunya, segons s'estableix en la Resolució PLG/3144/2026 del passat 2 de setembre. Aquest reconeixement avala la tasca de l'entitat en la divulgació de la cultura i el patrimoni, així com el seu compromís ferm amb la promoció i l'ús del català en el conjunt dels seus projectes i activitats.
Què és el Cens d'entitats de foment de la llengua catalana
Creat l'any 2020, el Cens d'entitats de foment de la llengua catalana agrupa més de 400 entitats d'arreu de Catalunya, procedents d'àmbits molt diversos com la cultura, l'educació, l'acció social, l'esport, el món professional i l'associacionisme, que treballen per fomentar l'ús de la llengua i generar-hi actituds positives. La incorporació permet a la Fundació fer visible aquest compromís mitjançant el segell oficial de la Secretaria de Política Lingüística.
El català, eix vertebrador de l'activitat de la Fundació
Per a la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia, el català és un eix vertebrador de la seva activitat diària en els diferents equipaments que gestiona: el Museu de l'Aigua i el Tèxtil, el Centre de l'Aigua de Can Font, el Centre d'Interpretació de la Séquia i la Casa de la Culla. Tant les exposicions com les visites pedagògiques, les publicacions i les accions de divulgació tenen la llengua pròpia com a vehicle de referència. La incorporació al Cens s'entén com un reconeixement a la feina realitzada i com un estímul per continuar contribuint, des de la gestió del patrimoni, a la vitalitat del català.
Una incorporació que se suma a altres entitats de la Catalunya Central
La incorporació de la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia al Cens se suma a la d'altres entitats de la Catalunya Central que també hi són presents, com l'Ateneu Igualadí de la Classe Obrera, la Mútua Manresana, el Casino de Vic o l'Agrupació Sardanista de Torelló, entre d'altres. La presència d'aquest conjunt d'entitats, vinculades a àmbits tan diversos com la cultura, l'educació, l'acció social, l'esport o els serveis professionals, posa de manifest el compromís transversal de la societat catalana amb la promoció i l'ús de la llengua catalana.