Alumnes de l'IE Moianès reclamen als docents una alternativa a cancel·lar el viatge de fi de curs

Els alumnes de 4t d'ESO de l'Institut Escola (IE) Moianès, de Moià, han fet pública una comunicació adreçada als professors arran de la decisió de docents de diverses escoles i instituts de Catalunya de no fer sortides ni excursions com a senyal de protesta per les seves reivindicacions. Els estudiants asseguren que entenen els motius de la protesta, però subratllen que ells no han provocat el conflicte i que són els qui en surten perjudicats. Per això demanen buscar una alternativa que no els faci perdre el viatge de final de curs.
"Nosaltres què hi tenim a veure?"
Els alumnes expliquen que volen parlar d'una decisió que els afecta directament: el viatge de final de curs i les excursions que estaven programades. Reconeixen que hi ha hagut problemes relacionats amb la feina i els drets dels professors, que entenen que els vulguin reivindicar i que organitzar un viatge implica molta responsabilitat, temps i esforç. També admeten que passar cinc dies fora de casa, amb la responsabilitat de cuidar un grup d'alumnes, "no és poca cosa".
Tot i això, es pregunten "Nosaltres què hi tenim a veure?". Recorden que no han fet les vagues, no han creat els problemes i no tenen la culpa de les condicions laborals dels docents, però que "al final els que sortim perjudicats som nosaltres".
"Portem anys esperant aquest moment"
Els alumnes expliquen que fa anys que esperen aquest viatge. Han vist com els companys dels cursos anteriors marxaven i tornaven amb històries, fotos i records, i sempre pensaven que quan els toqués a ells també ho faria. Ara, lamenten, "potser no hi haurà viatge".
Insisteixen que no és només perdre uns dies fora: és el seu darrer curs. Després de quatre anys junts, és l'últim any que estaran tots a la mateixa classe i al mateix centre. L'any vinent, alguns aniran a batxillerat, altres a cicles, i alguns canviaran de centre. Segons ells, el viatge és una de les últimes oportunitats de fer alguna cosa tots junts abans que cadascú segueixi el seu camí. Recorden també que molts professors, quan eren alumnes, van tenir el seu propi viatge de final de curs, i afirmen que ells també volen tenir aquests records.
Una alternativa abans de cancel·lar-ho tot
Els estudiants asseguren que no demanen que els docents deixin de reivindicar els seus drets ni que facin una cosa que no volen fer. El que demanen és buscar una alternativa. "Si una data no funciona, busquem-ne una altra. Si hi ha un problema amb l'organització, busquem una solució. Si hi ha alguna altra dificultat, parlem-ne", plantegen.
Admeten que ells també tenen motius per queixar-se, com els massa exàmens o deures, i comparen la situació amb un hipotètic cas invers: si ells decidissin deixar de fer alguna cosa que afecta els professors perquè estan enfadats amb una situació, "segurament no us faria gaire gràcia". Afegeixen que no volen enfrontar-se als docents ni fer veure que els seus problemes no són importants, sinó que entenguin que això també és important per a ells.
Una crida a pensar en les promocions futures
Els alumnes també demanen als professors que pensin en les promocions que vindran. "Si cada any passa el mateix, moltes altres promocions es trobaran en aquesta situació", adverteixen. I afegeixen que, com a adults, els docents són el seu model a seguir: "manifestant-vos vosaltres ens heu ensenyat que nosaltres també ho podem fer i això és el que estem fent".
La comunicació acaba amb una petició d'una oportunitat per trobar una solució. "Volem acabar aquesta etapa junts. Volem fer el nostre viatge", diuen els alumnes, que volen riure, passar-ho bé, fer fotos i viure coses junts per tenir records d'aquí uns anys.