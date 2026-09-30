La Marató de Donants de Sang de Súria aconsegueix donacions per ajudar fins a 255 persones

La plaça de Sant Joan de Súria va acollir dissabte una nova edició de la Marató de Donants de Sang, amb actuacions musicals, dansa, jocs infantils i altres activitats durant tota la jornada. Segons el Banc de Sang i Teixits, les donacions recollides podran ajudar fins a 255 persones. De les 93 persones que es van interessar per la campanya, 73 van fer una donació de sang i 12 una donació de plasma, i 14 van donar per primera vegada.
Donacions de sang i plasma, amb 14 nous donants
Un total de 93 persones es van interessar per la campanya, de les quals 73 van fer una donació de sang i 12 una donació de plasma, gràcies a la disponibilitat de dues màquines d'afèresi per a extraccions plasmàtiques. En aquesta edició, 14 persones van fer la seva primera donació.
Una jornada plena d'activitats a la plaça de Sant Joan
Les activitats van començar amb una caminada popular del Centre Excursionista i jocs infantils a càrrec de Montse Delgado. Al llarg del dia hi va haver bachata amb Joel i Mire, zumba amb Cristina, salsa cubana amb Ramón, dansa amb Sweet India i música d'ambient amb Oriol Pardao.
També hi va haver l'actuació del grup musical Rara Avis, una mostra de l'Escola de Dansa Maria Cinta, ball de saló amb A Tempo Dance School i una mini disco infantil, amb la col·laboració del càmping de Serrateix.
Organitzadors i entitats participants
La Marató de Donants de Sang la van organitzar el Banc de Sang i Teixits, l'Associació de Donants de Sang del Bages i l'Ajuntament de Súria, a través de l'àrea municipal de Sanitat. La convocatòria també va comptar amb la participació de les escoles de la vila, el Casal de la Dona, el Centre Excursionista i la Unió de Cooperadors, i amb el suport de diferents firmes comercials.