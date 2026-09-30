El Servei Territorial de Cirurgia d'Althaia i de l'Hospital de Berga consolida el treball en xarxa

Althaia i l'Hospital de Berga han consolidat, gairebé tres anys després de posar-lo en marxa, el Servei Territorial de Cirurgia General, un model de treball en xarxa que coordina l'activitat quirúrgica dels dos centres. Impulsat pel Departament de Salut a finals del 2023, vol garantir l'equitat en l'accés al sistema sanitari, adequar els circuits assistencials a la complexitat de cada pacient i optimitzar recursos en un context de falta de professionals. El servei ha assolit la major part dels objectius inicials. El 16 d'octubre, Món Sant Benet acollirà la Jornada de Cirurgia als Hospitals de Catalunya, organitzada enguany pel Servei de Cirurgia d'Althaia.
Un únic equip de 25 cirurgians per a Manresa i Berga
Els dos hospitals comparteixen un únic equip de cirurgians generals, format per 25 professionals (20 d'Althaia i 5 de l'Hospital de Berga), que presten servei de manera coordinada, presencial o telemàtica, a l'Hospital de Berga i a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. El cap del Servei Territorial és el doctor Pablo Collera Ormazabal, responsable del Servei de Cirurgia General de l'Hospital Sant Joan de Déu des del 2018.
Professionals d'Althaia es desplacen cada dia a l'Hospital de Berga, que manté les intervencions programades de cirurgia major ambulatòria i de cirurgia menor, i les consultes externes per als usuaris de la comarca. Gràcies a la telemedicina, els cirurgians poden fer un seguiment continu dels casos que ho requereixen. Les intervencions complexes es fan al bloc quirúrgic de l'Hospital Sant Joan de Déu. Segons Althaia, aquest circuit millora la qualitat, la seguretat i l'accessibilitat, perquè els professionals que indiquen, intervenen i fan el seguiment formen part del mateix equip.
Urgències quirúrgiques a Manresa i més capacitat a Berga
Les cirurgies urgents de l'atenció continuada s'atenen a l'Hospital Sant Joan de Déu a partir de les 3 de la tarda els dies laborables i durant les 24 hores dels festius. L'hospital de Manresa disposa d'un quiròfan d'urgències operatiu tot el dia, i s'ha treballat amb el SEM un sistema de trasllat urgent d'aquests pacients. S'han establert també protocols d'estabilització i trasllat per als professionals d'Urgències de Berga, que s'han format en la resolució d'urgències quirúrgiques de baixa complexitat.
Amb aquesta col·laboració, l'Hospital de Berga aporta espais adequats per a cirurgies menys complexes, que permeten alleugerir la pressió assistencial de l'Hospital Sant Joan de Déu. Per això, alguns pacients del Bages nord s'intervenen a Berga.
Protocols unificats, formació compartida i cirurgia robòtica al Berguedà
El Servei Territorial ha comportat la unificació dels protocols d'actuació i dels criteris de trasllat per complexitat entre els dos centres. Els professionals participen en sessions clíniques i activitats formatives conjuntes, i els cirurgians de Berga poden participar en projectes de recerca i docència del servei.
El model també ha permès apropar al Berguedà la cirurgia robòtica i facilitar l'accés a altres tecnologies quirúrgiques avançades, cosa que contribueix a una atenció equitativa i altament tecnificada, independentment del lloc de residència. El balanç dels tres primers anys mostra una atenció quirúrgica més coordinada, integrada i adequada a la complexitat de cada cas, sense perdre l'activitat de proximitat al Berguedà.
La Jornada de Cirurgia als Hospitals de Catalunya, a Món Sant Benet
El 16 d'octubre, Món Sant Benet acollirà la 27a Jornada de Cirurgia als Hospitals de Catalunya i la 20a Jornada d'Infermeria Quirúrgica, una trobada biennal impulsada per la Societat Catalana de Cirurgia i l'Acadèmia. Enguany l'organitzen els professionals mèdics i d'infermeria del Servei de Cirurgia d'Althaia, que, sota el lema Una professió amb cor, una ciència amb futur, han dissenyat un programa per compartir coneixement, experiències i noves perspectives en l'àmbit quirúrgic. El programa es pot consultar en aquest enllaç.
Docència i recerca a Althaia
El Servei de Cirurgia d'Althaia desenvolupa una activitat destacada de docència i recerca. Contribueix a formar nous professionals amb el programa de residents i és pioner en l'organització de cursos d'urgències quirúrgiques per a residents i de cirurgia endocrina. Les principals línies de recerca se centren en la cirurgia robòtica i el càncer de recte, amb participació en grups acreditats com el GOES Research Group. Aquesta vocació es completa amb la tutorització de treballs de final de grau de la UVic-UCC, la docència universitària a Medicina i la presència en congressos nacionals, europeus i internacionals.