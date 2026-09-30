La Festa del Dia de les Persones Grans de Manresa es trasllada a l'Anònima per la previsió de pluja

La Festa del Dia Internacional de les Persones Grans de Manresa se celebrarà aquest dissabte a l'Anònima, en lloc de la plaça de Sant Domènec, on estava prevista inicialment, per la previsió de pluja. L'horari i totes les activitats es mantenen. La jornada combinarà la participació de les entitats amb propostes obertes a tota la ciutadania, i es tancarà amb un concert de Ca la Naïta i amics. La festa forma part del programa que l'Ajuntament organitza al voltant del Dia de les Persones Grans, que se celebra cada any l'1 d'octubre.
Una festa amb fira d'entitats i activitats per a tothom
La Festa del Dia Internacional de les Persones Grans es farà aquest dissabte a l'Anònima. Inicialment havia de tenir lloc a la plaça de Sant Domènec, però s'ha canviat la ubicació per la previsió de pluja. Pel que fa a les activitats, es manté l'horari i tot el que hi havia previst.
La jornada combinarà la participació de les entitats amb activitats obertes a tota la ciutadania. Així, de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda hi haurà la Fira d'Entitats de Persones Grans, que permetrà donar a conèixer la tasca del teixit associatiu de la ciutat.
La festa inclourà també una mostra del taller Cançons de tots els temps, una proposta per activar la ment a través de paraules i reptes, una exhibició de ball en línia, un taller sobre com afecta l'edatisme, un taller de ball i l'actuació de la Coral de la USènior.
Un concert de Ca la Naïta i amics per tancar la jornada
La jornada es tancarà amb un concert de Ca la Naïta i amics, que oferirà una reinterpretació en clau femenina de la Nova Cançó, amb Berta Sala i Naiara Burke. La proposta reivindica el paper fonamental de les dones en aquest moviment.
Un acte institucional aquest dijous i el 12è Premi del Consell Municipal
La festa forma part del programa d'activitats que l'Ajuntament organitza al voltant del Dia de les Persones Grans, que se celebra cada any l'1 d'octubre. En el marc del programa, aquest dijous, a les 7 de la tarda, el saló de sessions acollirà l'acte institucional del Dia Internacional de les Persones Grans.
L'acte comptarà amb la ponència Demència: mites, realitat i esperança, a càrrec del doctor Jordi Aligué Capsada, metge internista del servei de geriatria d'Althaia i professor de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Durant l'acte es farà també el lliurament del 12è Premi del Consell Municipal de les Persones Grans de Manresa, un reconeixement que posa en valor la tasca desenvolupada a favor de les persones grans i de la ciutat.
Activitats durant tot el mes d'octubre
A més, hi haurà activitats durant tot el mes d'octubre. El programa complet es pot consultar en aquest enllaç.