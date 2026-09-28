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El Kursaal obre la programació de Gent Gran amb la comèdia «Els bojos del bisturí»

Cultura i Mitjans

El Grup de Teatre FaltaGent de Fonollosa hi actuarà aquest dimecres, amb poques entrades disponibles

  • El Grup de Teatre Faltagent de Fonollosa porta «Els bojos del bisturí» al Kursaal -

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Publicat el 28 de setembre de 2026 a les 21:45

La programació per a Gent Gran d'aquesta temporada s'inaugurarà aquest proper dimecres, 30 de setembre, a les 6 de la tarda, a la sala gran del Kursaal, amb la comèdia Els bojos del bisturí, a càrrec del Grup de Teatre FaltaGent de Fonollosa. L'espectacle, inclòs en el cicle Km0, se celebra en el marc dels actes de la Setmana de la Gent Gran. Queden molt poques entrades disponibles.

Un embolic de mentides a l'hospital

L'obra, escrita pel dramaturg anglès Ray Cooney, és una comèdia trepidant i esbojarrada. El doctor Mascort és a punt de fer la conferència més important de la seva carrera i està assajant el discurs quan rep una visita inesperada. L'intent d'evitar una catàstrofe professional i personal el porta a protagonitzar un seguit de mentides en què acaba embolicat tot l'hospital.

Un munt de situacions extravagants i còmiques arrossegaran tant Mascort com el seu millor amic, el doctor Bonet, cap a una gran xarxa d'enganys, disfresses, actuacions, sobresalts i nervis.

Un grup guardonat a Tàrrega

Els bojos del bisturí es va estrenar a Fonollosa el setembre de l'any passat. La interpreten Eloi Fonoll, Míriam Toro, Susanna Armengol, Adrià Muñoz, Marta Viñas, Quima Fargas, Fàtima Brunet, Oriac Illa i Josep Clarena, sota la direcció d'Eloi Hernàndez, que també hi actua.

El Grup de Teatre FaltaGent de Fonollosa va ser un dels grans protagonistes de la 37a edició del Concurs de Teatre Amateur Ciutat de Tàrrega, on va aconseguir set premis.

Entrades limitades

Queden molt poques entrades per a l'espectacle, que té un preu de 6 euros per a majors de 65 anys (12 euros sense descompte). Es poden comprar a les taquilles del Kursaal o per internet.

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