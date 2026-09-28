Castelladral programa cinc activitats a Navàs al voltant de la Lluna entre octubre i gener

El Centre d'Interpretació del Cicle Lunar de Castelladral ha programat cinc activitats entre l'octubre i el gener, adreçades a públics diversos. El programa s'obrirà el 2 d'octubre amb l'hora del conte Volta a la Lluna, a càrrec de Núria Closas, i continuarà amb un segon conte i taller el 6 de novembre, una observació celeste l'11 del mateix mes, una sessió del Club del CAT per a adults el 16 de desembre i, al gener, la mostra interactiva La Lluna en un cove. Quatre de les cinc propostes tindran lloc a la Biblioteca Josep Mas Carreras de Navàs.
Dos contes i tallers per a les famílies
Volta a la Lluna inaugurarà el programa el 2 d'octubre, a 1/4 de 6 de la tarda, a la Biblioteca Josep Mas Carreras de Navàs. Es tracta d'una hora del conte amb taller pensada per al públic familiar i conduïda per Núria Closas.
Closas tornarà a la mateixa biblioteca el 6 de novembre, també a 1/4 de 6, amb La Lluna a l'hort, una nova hora del conte i taller adreçada a les famílies.
Una observació celeste amb l'Observatori de Castelltallat
L'11 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda, el Parc de l'Alzineta de Navàs acollirà Imaginaris celestes, una sessió d'observació celeste que es farà amb l'Observatori Astronòmic de Castelltallat. Com els dos contes anteriors, l'activitat s'adreça al públic familiar.
Els arbres sagrats i els tretze cicles lunars
El 16 de desembre, a les 5 de la tarda, la Biblioteca Josep Mas Carreras serà l'escenari de Tretze cicles lunars i els arbres sagrats, una sessió del Club del CAT amb Elena Sixto i Maria Estruch. És l'única proposta del programa dirigida al públic adult.
La Lluna en un cove, per tancar el programa
Les activitats es tancaran al gener amb La Lluna en un cove, una mostra interactiva oberta a tots els públics que també es podrà veure a la Biblioteca Josep Mas Carreras.