El Mag Lari i el vermusic tanquen una intensa setmana de Fira de Sant Miquel a Santpedor

Santpedor ha posat punt final aquest diumenge a una setmana intensa plena d'activitats culturals, gastronòmiques i esportives amb motiu de la Fira de Sant Miquel. El punt final l'ha posat l'espectacle del Mag Lari i l'espai vermusic, amb propostes gastronòmiques i música en directe, després d'un diumenge de fira de productes naturals i ecològics que han omplert els carrers del nucli antic.
Un diumenge amb les entitats del poble com a protagonistes
El diumenge també ha servit per fer lluir les entitats del poble amb les seves parades, la diada castellera i la mostra d'esgrima, així com els artistes locals i els jocs grans per a infants al carrer Passeig.
L'alcalde de Santpedor, Agustí Comas, ha valorat la implicació col·lectiva darrere de la festa: "La Fira de Sant Miquel és possible gràcies a les entitats, associacions i comerç local que decideixen sortir al carrer, involucrar-se d'alguna manera o altra de forma voluntària, i de totes les santpedorenques i santpedorencs que en gaudeixen, una mostra que Santpedor és un poble viu i actiu".
Una setmana plena d'activitats
La programació d'aquesta edició ha inclòs, entre altres propostes, el concurs de pintura ràpida organitzat per Ressò, el tastet de tallers de La Bòbila Creativa i Bonsai Natura, i les activitats esportives de la gimcana del 2x2 de dissabte i la Caminada de la Hivernal de diumenge.
També hi ha hagut espai per a les activitats i concerts de la Taverna Popular de la Fira, la 43a trobada de colles geganteres amb l'estrena del vestit de la geganta Mundeta, la festa de música electrònica The Resilience, els 10 anys de la recuperació del Correfoc, la diada castellera de diumenge, la mostra d'esgrima, l'exhibició de ball de la Llar d'Avis Ca l'Arola, la 30a trobada de puntaires i la intervenció artística (Pre) Ocupació del SAC.
Gastronomia de la Fira de Sant Miquel
Enguany, a banda del rostit de porc i albergínies, també s'ha pogut gaudir del plat d'estofat de cabra o xai amb albergínia de la Fira de Sant Miquel, que han ofert els restaurants de Santpedor.