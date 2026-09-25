El Museu de l'Aigua i el Tèxtil celebrarà la 10a Fira del Playmobil a Manresa

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa celebra aquest any la 10a edició de la Fira del Playmobil, amb nous diorames, activitats, sortejos i sorpreses per a tots els públics. Els diferents diorames pretenen reflectir, de manera més o menys fidel, un moment de la vida quotidiana o algun fet històric.
El joc del Click amagat
Tothom qui ho desitgi podrà participar en el joc del Click amagat, que consisteix a trobar a cada diorama un playmobil que no li correspon. També n'hi haurà dins del museu, on els visitants podran accedir amb l'entrada a la fira.
Mostra de petits diorames
En el marc d'aquesta edició, se celebra també la segona edició de la Mostra de petits diorames, una activitat participativa adreçada a infants i joves d'entre 6 i 18 anys. L'exposició inclourà dotze diorames seleccionats, creats pels mateixos participants.
La Fira del Playmobil tindrà lloc aquest cap de setmana 25 i 26 de setembre, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre, al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa.