Sant Fruitós de Bages programa tres concerts a la biblioteca amb el cicle «Amb veu pròpia»

La biblioteca de Sant Fruitós de Bages acollirà tres concerts entre octubre i novembre dins del cicle Amb veu pròpia, part del programa Música a fons del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Les sessions seran els divendres 2 d'octubre, 6 i 27 de novembre, a 2/4 de 7 de la tarda. Són gratuïtes, però cal inscripció prèvia a través de l'APP Mòbil municipal.
Tres propostes, tres estils
El cicle vol acostar al públic veus, estils i repertoris diversos amb tres actuacions que ofereixen maneres diferents de descobrir la música. La programació s'emmarca en el programa Música a fons, impulsat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Del repertori de guerra al fado jazzístic
El cicle s'obrirà el divendres 2 d'octubre amb Cantar la guerra para recordar la paz, a càrrec de Federica Caliò (veu) i Pierfranco Ceregioli (piano). L'espectacle utilitza la música com a eina de memòria i reflexió.
El divendres 6 de novembre serà el torn d'Au Rora, que presentarà Amb soul i portarà al públic les sonoritats i l'expressivitat d'aquest estil. El tancament serà el divendres 27 de novembre amb Eugenia Correia i Fados jazzístics, una proposta que explora els vincles entre el fado i el jazz.
Com participar-hi
Les tres activitats són gratuïtes, però cal fer inscripció prèvia a l'apartat Inscripció activitats de l'APP Mòbil municipal. Amb aquest cicle, la biblioteca consolida la seva aposta per una oferta cultural diversa i de qualitat i vol continuar sent un espai de trobada al voltant de la música i la cultura.