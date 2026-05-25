Faltagent triomfa a Tàrrega amb set premis per «Els bojos del bisturí»

El Grup de Teatre Faltagent de Fonollosa ha estat un dels grans protagonistes del 37è Concurs de Teatre Amateur Ciutat de Tàrrega després d'aconseguir set premis amb l'obra Els bojos del bisturí, de Ray Cooney. El certamen, considerat un dels més prestigiosos del teatre amateur català, també ha deixat un reconeixement per al grup de teatre de l'ACR Fals.
La companyia de Fonollosa va obtenir una destacada resposta tant del jurat com del públic amb aquesta comèdia ambientada en un hospital i plena d'embolics i situacions hilarants. L'obra va aconseguir el premi a la millor votació popular i el segon premi de grup, en un concurs celebrat al Teatre Ateneu de Tàrrega i organitzat pel Grup de Teatre BAT amb el suport de la Regidoria de Cultura.
Reconeixements interpretatius i de direcció
A banda dels guardons col·lectius, Faltagent també va sumar diversos premis individuals. Eloi Hernàndez va rebre el segon premi a la millor direcció, mentre que Oriac Illa va obtenir el segon premi a millor actor de repartiment i Quima Fargas el segon premi a millor actriu de repartiment.
En les categories principals, Adrià Muñoz va ser distingit amb el primer premi a millor actor principal i Eloi Fonoll va aconseguir el segon premi en la mateixa categoria.
El concurs ha comptat enguany amb sis companyies seleccionades entre més de seixanta propostes d'arreu del país.
També premi per a l'ACR Fals
Els reconeixements bagencs al certamen no es van acabar aquí. El grup de teatre de l'ACR Fals també va pujar al podi gràcies a Laura Huete, que va obtenir el primer premi a millor actriu de repartiment per la seva interpretació a l'obra Quan temps em queda.