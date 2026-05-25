L'Orfeó Manresà estrenarà al Conservatori el concert «Cantate», inspirat en la tradició cristiana

L'Orfeó Manresà presentarà el proper 30 de maig al Teatre Conservatori el concert Cantate, una proposta coral que establirà un diàleg musical entre compositors de diferents èpoques a partir de dos grans textos de la tradició cristiana: el Cantate Domino i el Magnificat. El recital serà interpretat per una quarantena de cantaires, amb l'acompanyament al piano d'Alba Vila i sota la direcció musical de Xavier Pagès.
El programa combinarà patrimoni i modernitat a través de mirades musicals diverses sobre uns mateixos textos. La primera part del concert estarà dedicada al Cantate Domino, basat en el vers "Cantate Domino canticum novum" del llibre dels Salms. Tot i compartir text, les obres seleccionades oferiran aproximacions molt diferents.
Un recorregut coral entre el Barroc i la contemporaneïtat
La proposta començarà amb Claudio Monteverdi, que situarà l'oient als inicis del Barroc amb una escriptura expressiva i dinàmica. Posteriorment, Karl Jenkins aportarà una lectura contemporània i multicultural marcada pel ritme i la comunicació directa amb el públic, mentre que Vytautas Miškinis oferirà una visió més introspectiva i refinada, vinculada a la tradició coral bàltica.
El moment central del concert serà la interpretació del Magnificat, de John Rutter, una de les obres més emblemàtiques del repertori coral contemporani. Composta a finals del segle XX, destaca pel seu llenguatge tonal ampli, la riquesa melòdica i rítmica i la combinació de passatges íntims amb moments d'exaltació.
Segons el president de l'Orfeó Manresà, Josep Camprubí, "amb el concert Cantate volem oferir al públic una proposta artística que connecta patrimoni i emoció, alhora que reflecteix la voluntat de l'Orfeó Manresà de continuar acostant la música coral a la ciutat i al territori".
L'entitat reafirma així el seu compromís amb la difusió del repertori coral i amb la promoció de projectes musicals de qualitat, explorant repertoris diversos i mostrant com un mateix impuls espiritual pot generar respostes musicals molt diferents al llarg del temps.
El concert començarà a les 8 del vespre i les entrades, amb un preu de 18 euros, es poden adquirir a les taquilles i al web del Kursaal.