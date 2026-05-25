Navàs i Súria estrenaran aquest cap de setmana un nou festival de jazz apadrinat per Emilio Solla

Navàs i Súria acolliran aquest cap de setmana, 29, 30 i 31 de maig, la primera edició del Festeig al Passeig Jazz Band Festival, una nova proposta musical impulsada a partir del treball conjunt de les escoles municipals de música dels dos municipis i de la trajectòria de la Jazz Band Navàs - Súria. El certamen neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de convivència, aprenentatge i experiència musical compartida al voltant de les bandes de jazz educatives.
El festival tindrà com a padrí el pianista i compositor argentí Emilio Solla, establert a Nova York i reconegut internacionalment com una de les figures destacades del tango-jazz contemporani. Guanyador d'un Latin Grammy, Solla acumula més de quaranta anys de trajectòria i ha actuat en escenaris com el Lincoln Center o el Blue Note, a més de col·laborar amb artistes com Yo-Yo Ma o Paquito D'Rivera.
Classe magistral i concerts oberts al públic
La programació començarà el divendres 29 de maig amb una classe magistral d'Emilio Solla al Casal Sant Genís de Navàs. La sessió, prevista per a les 6 de la tarda, comptarà amb la participació de l'alumnat de les diferents formacions participants sota la direcció del mateix músic argentí.
L'endemà, dissabte 30 de maig, el festival continuarà amb una matinal de jazz bands al Passeig Ramon Vall, davant de la Biblioteca de Navàs. La proposta apostarà per un format obert i proper al públic. Posteriorment, els participants compartiran un dinar de germanor a la Pista Sant Jordi i, a la tarda, prendran part en l'activitat Coneixem Navàs, pensada per mostrar el municipi als integrants de les bandes convidades.
La jornada culminarà a les 6 de la tarda amb una nova sessió de jazz bands que inclourà també una actuació d'Emilio Solla.
Cloenda al parc Macary i Viader de Súria
El festival es tancarà diumenge 31 de maig amb un concert al Parc Municipal Macary i Viader de Súria, que servirà de cloenda d'aquest cap de setmana musical.
Segons el director de la Jazz Band Navàs - Súria, Jordi Pujols, el certamen s'ha creat "amb la voluntat de portar a casa nostra l'esperit dels intercanvis i festivals internacionals en què la Jazz Band Navàs - Súria ha participat els últims anys arreu d'Europa". Pujols defineix la proposta com "un espai de convivència, aprenentatge i experiència musical compartida al voltant de les bandes de jazz educatives".
Les entrades per assistir a la classe magistral d'Emilio Solla tenen un preu de 5 euros i es poden adquirir a través del web de Navàs.