La macroassemblea de docents del Bages vota per unanimitat continuar les mobilitzacions

Més de 300 docents s'han concentrat aquest dimarts davant dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central, a la carretera de Vic de Manresa, en el marc de la jornada de vaga educativa convocada per USTEC, CGT, la Intersindical i COS. La mobilització ha començat a primera hora de l'institut Cal Gravat amb un centenar llarg de mestres, que han intentat dues vegades arribar a la C-55 per tallar-la, però el dispositiu dels Mossos d'Esquadra ho ha impedit. Després de reconduir la protesta cap al centre de la ciutat, els participants han acabat fent una macroassemblea a la carretera de Vic, on han votat per unanimitat continuar amb les mobilitzacions.
La protesta continua després dels dos intents de tall de la C-55
Després de veure frustrats els dos intents d'arribar a la C-55, els docents han baixat des de l'institut Cal Gravat fins al centre de Manresa. Abans d'arribar als Serveis Territorials d'Educació, s'han aturat a la rotonda de la Bona Vista. Durant el recorregut, la Guàrdia Urbana de Manresa ha anat regulant el trànsit i desviant els vehicles quan ha estat possible. La mobilització ha anat guanyant participants a mesura que avançava i, quan els manifestants han arribat a la carretera de Vic, ja superaven els 300.
Els docents han arribat vestits amb samarretes grogues i han enganxat pancartes a la façana dels Serveis Territorials amb reclamacions relacionades amb la millora de l'ensenyament i de les condicions laborals. També han llegit el manifest de la jornada i han fet esclatar una traca de petards.
Una macroassemblea al mig de la carretera de Vic
Després de l'acte davant dels Serveis Territorials, els docents han esmorzat amb coca i sucs que havien portat els mateixos participants i han iniciat una macroassemblea. La trobada s'ha fet amb una gran rotllana formada al mig de la carretera de Vic.
L'assemblea ha aprofitat l'expressió utilitzada pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que havia demanat als docents "obrir un parèntesi". Els manifestants han volgut donar la volta a aquesta idea amb el lema "omplim el parèntesi", argumentant que "un parèntesi obert no és res". En aquest marc, els participants han escrit en un paper les seves demandes i les han introduït en una bústia creada específicament per a l'ocasió.
El moment més destacat de la jornada ha arribat al final de l'assemblea, quan s'ha sotmès a votació si el col·lectiu havia de continuar amb les mobilitzacions. El suport a la proposta ha estat unànime, de manera que els docents han acordat mantenir la pressió durant el curs.
"Necessitem realment una aposta forta"
La representant d'USTEC, Lídia Blanch, ha explicat que, després de no poder fer els talls de carretera previstos, els docents han reconduït la mobilització amb una marxa per Manresa. Blanch ha reclamat que es calendaritzi "el poc que es va aconseguir l'any passat" i que s'obri un nou període de negociacions per assolir noves millores i, en últim terme, arribar al 6% del PIB destinat a educació.
Sobre el dispositiu dels Mossos que ha impedit els talls de la C-55, Blanch ha assegurat que no s'ho havien trobat mai a la Catalunya Central i ha mostrat sorpresa perquè, segons ha explicat, en altres territoris les assemblees docents sí que han pogut accedir a les carreteres.
La representant sindical també ha assegurat que les mesures acordades durant el curs passat "no s'estan veient a les aules" en tota la seva extensió i ha citat, entre les reivindicacions pendents, les ràtios, la manca de personal de suport i les elevades temperatures als centres educatius.
"L'escola no comença amb normalitat"
En la mateixa línia, Eva Servat, mestra d'Educació Infantil de l'Escola Ítaca, ha afirmat que aquest 8 de setembre "l'escola no comença amb normalitat" perquè continuen faltant dotacions i recursos per garantir una educació inclusiva i perquè encara hi ha persones que no s'han incorporat als centres.
Servat ha defensat que els docents estan "lluitant pel dret a l'educació" i ha reclamat al Departament que es torni a asseure a negociar i adopti "mesures reals i concretes" per dotar les escoles dels recursos necessaris.
La mestra ha admès que els recursos que s'han acordat són necessaris, però ha remarcat que no són suficients davant d'una situació que considera d'"emergència educativa". En aquest sentit, ha defensat que cal una aposta d'inversió més gran, com la que representa la reivindicació d'arribar al 6% del PIB en educació.
Servat també ha advertit que el moviment docent arriba al nou curs després d'un any de mobilitzacions i assemblees i que, segons ha remarcat, "aquest curs no pot seguir amb la normalitat que estàvem acostumats". La votació final de la macroassemblea, amb suport unànime a continuar les mobilitzacions, ha confirmat aquesta voluntat.