Manresa destina més de 321.000 euros aquest estiu a millorar les escoles públiques

L'Ajuntament de Manresa ha destinat aquest estiu 321.411,96 euros a obres de manteniment i millora als centres educatius de la ciutat. La major part dels treballs s'han executat durant el període de vacances escolars, tot i que algunes actuacions encara es completaran durant les properes setmanes. La inversió és lleugerament superior a la de l'estiu passat, quan es van destinar 304.773 euros, i representa un increment de més del 50% respecte del 2024, quan la partida va ser de 191.272 euros.
Amb aquesta inversió, el consistori dona compliment a la competència municipal de vetllar per l'adequació de les escoles públiques d'educació infantil i primària i garantir espais de qualitat tant per a l'alumnat com per al professorat.
L'Escola Renaixença recupera la vegetació del pati
Una de les actuacions més destacades s'ha dut a terme a l'Escola Renaixença, amb una partida d'uns 45.000 euros. D'aquesta quantitat, 33.000 euros s'han destinat al projecte d'enverdiment del pati, que permetrà crear noves zones d'ombra i millorar les condicions climàtiques del centre.
La intervenció té també un component simbòlic, ja que permetrà recuperar la vegetació amb què el centre va ser dissenyat en la seva inauguració, l'any 1934. Aquella zona verda es va perdre durant la Guerra Civil arran de la construcció del refugi antiaeri.
Aquest estiu s'hi han executat les obres civils, amb la construcció dels escocells i la instal·lació del sistema de reg. El projecte culminarà a la tardor amb la plantació de 13 arbres i 15 arbustos.
A més, durant les properes setmanes també es faran actuacions per millorar l'acústica del gimnàs de la mateixa escola.
Paviments, pintura i nous espais de joc
La resta de centres educatius de la ciutat també han incorporat diferents millores durant aquest estiu. A l'Escola Puigberenguer s'ha instal·lat un nou paviment al gimnàs i s'han millorat les condicions de la pista poliesportiva.
A les escoles La Font i Pare Algué s'han repintat diverses aules i passadissos. En el cas de Pare Algué, properament es completarà la intervenció al pati amb la instal·lació d'una nova tanca que permetrà separar els espais d'esbarjo d'infantil i primària.
Per la seva banda, a l'Escola Ítaca s'han instal·lat noves estructures de joc, mentre que a la Serra i Húnter s'han fet treballs per millorar la insonorització del menjador. Paral·lelament, també s'han dut a terme altres actuacions puntuals de manteniment a la resta d'escoles públiques de Manresa.
Una caldera de biomassa a Puigberenguer
Més enllà de les actuacions incloses en la inversió de manteniment d'aquest estiu, actualment s'estan acabant les obres d'instal·lació d'una caldera de biomassa a l'Escola Puigberenguer. L'actuació s'emmarca en el compromís del govern municipal amb la transició energètica i ha comptat amb una inversió de 460.766,97 euros. El projecte ha estat finançat en un 75% per la Diputació de Barcelona.