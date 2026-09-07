L'Assemblea Educativa del Bages crida a la vaga: «Sense recursos no es pot començar amb normalitat»

L'Assemblea Educativa del Bages+ ha fet una crida a la comunitat docent a sumar-se activament a la vaga d'aquest dimarts, 8 de setembre, coincidint amb el primer dia de classe del curs escolar 2026-2027. El col·lectiu es reafirma en el seu rebuig a les propostes del Departament d'Educació i alerta que, malgrat algunes millores aconseguides per la mobilització, els problemes de fons del sistema educatiu continuen sense resoldre's.
Els representants dels professors denuncien el tancament de línies de P3 i 1r d'ESO mentre que les ràtios continuen sent insostenibles, la manca de personal d'atenció educativa per garantir una educació inclusiva real i la falta de personal d'administració i serveis. Alhora, critiquen la creixent burocratització que pateixen els equips docents i l'absència de solucions estructurals davant les altes temperatures als centres escolars. Davant d'aquesta situació, asseguren que no desconvocaran les mesures de pressió adoptades, com l'aturada de sortides i colònies.
Concentració i macroassemblea a la capital del Bages
Per visualitzar el malestar del sector, el personal educatiu del Bages ha programat diverses accions de protesta a Manresa al llarg del matí de dimarts. La jornada s'iniciarà a les 8 del matí amb una concentració a les portes de l'Institut Cal Gravat. Posteriorment, a les 10 del matí, la protesta es traslladarà davant la seu dels Serveis Territorials d'Educació, on a les 11 tindrà lloc una macroassemblea educativa per coordinar la continuïtat de les mobilitzacions.
Entre les principals demandes de la taula reivindicativa destaquen la necessitat d'assolir una inversió equivalent al 6% del PIB en educació, la reducció efectiva de les ràtios a totes les etapes, la millora de les condicions laborals de les plantilles i la recuperació de la democràcia i la participació interna als centres educatius.