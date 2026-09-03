L'escola s'aboca a la vaga després del fracàs de l'últim intent

A la seu del Departament d'Educació sembla que s'hagi fet un viatge en el temps fins al mes de maig. Com si d'una cançó enfadosa es tractés, les reunions que ha mantingut la consellera Esther Niubó, amb els sindicats crítics, USTEC, CGT i Intersindical, no han donat els fruits esperats i el nou curs escolar començarà amb vaga. Era l'escenari més previsible, ja que les posicions de les dues parts continuen molt allunyades, però des de la conselleria han fet diversos gestos -insuficients, per als sindicats- per intentar reconduir el conflicte i evitar que el retorn a les aules suposi una nova escalada de la crisi. Els moviments d'Educació, però, no han estat suficients per moure el front sindical, que insisteix a complir la voluntat de les assemblees de centre i fa una nova crida a la mobilització, malgrat les reticències de part del col·lectiu amb la vaga del primer dia de curs.
A les deu del matí, la titular de la cartera d'ensenyament s'ha reunit amb representants del sindicat majoritari durant gairebé dues hores. Després, gairebé dues més amb la CGT, la Intersindical i la COS, qui ha acudit a la trobada de la mà de l'organització anarcosindicalista perquè no formen part de la mesa sectorial -la CNT també estava convidada, però no hi ha pogut assistir. Les dues reunions han servit per posar les cartes sobre la taula, però no per acostar posicions, fet que aboca l'escola catalana a la vaga ja el primer dia de curs: "I aquesta pot ser la primera de moltes", advertia la portaveu nacional d'USTEC, Iolanda Segura, en sortir de la reunió amb la consellera.
El principal obstacle per desencallar el conflicte és el calendari de negociació. Els sindicats reclamen una planificació de les futures trobades per abordar les reivindicacions del sector, però la conselleria la descarta perquè, de facto, suposaria acceptar que les negociacions estaven tancades -contradient les paraules de dimarts de Sílvia Paneque- i obrir la porta a ampliar els acords de març i maig amb CCOO, UGT i Professors de Secundària. De fet, Niubó ha tancat la porta a reobrir-les, però sí que ha ofert als sindicats una "agenda de treball" per abordar les qüestions en què les postures són més similars, com amb la reducció de ràtios. Una oferta que no convenç la part sindical, que insisteix a forçar el comitè de vaga, òrgan negociador que des d'Educació no preveuen, ara com ara.
"Això no va de sous, va de recursos"
Durant les reunions hi ha hagut acusacions creuades sobre el contingut de les reivindicacions. El Govern sosté que algunes han canviat i que no fan referència a qüestions purament laborals, sinó sistèmiques; els sindicats defensen que són exactament les mateixes que al mes de juny. Aquí també entra en joc l'Assemblea Educativa de Catalunya -artífex de la vaga de dimarts i que avui ha assistit a la trobada, a través de representants, com a convidats dels sindicats-, ja que està elaborant un document propi sobre les reclamacions del col·lectiu. Aquest document, àmpliament debatut en assemblees internes, s'aprovarà definitivament el dissabte 19 de setembre. Fonts sindicals denuncien a Nació que Educació aprofita la dispersió entre organismes per sembrar dubtes en el contingut de les reivindicacions.
Malgrat les petites diferències, la secretària general de la CGT, Laura Gené, és nítida: "Això no va de sous, va de recursos". És el moll de l'os on apunten els sindicats, i també ho fa la mateixa conselleria. Els prismes, però, són diferents. Mentre els representants dels docents defensen que els recursos destinats al sistema educatiu encara són molt insuficients, Niubó defensa que la injecció que ha fet la Generalitat és notòria: "El Govern ha posat clarament l'educació al centre i ha encetat un camí que parteix de voluntat política, però també d'una aposta econòmica. És una aposta estructural", ha defensat la titular de la cartera en sortir de la darrera reunió. Per això, els ha demanat "que prenguin en consideració l'esforç" que ha fet l'executiu i que desconvoquin la vaga amb el "compromís" de continuar donant compliment als acords del curs passat i mantenint un "diàleg fluid".
Els acords de maig, llosa o oportunitat?
Un altre dels punts que més han aparegut en les trobades d'aquest matí han estat els acords de març i maig. Per una banda, el Govern defensa que són les bases per construir el futur de l'educació i, tot i que reconeix que "són punts de partida", considera que cal continuar avançant perquè hi ha situacions "enquistades" que no se solucionen en un any. Ha reivindicat que cal fer-ho, però, "amb serenitat i esperit constructiu". Un posicionament que, des del seu punt de vista, és incompatible amb la vaga del primer dia de curs.
USTEC, per la seva banda, també es fa seus els acords de maig malgrat que hi van acabar votant en contra, ja que recorden que totes les millores esgarrapades són fruit de la "mobilització col·lectiva". La CGT i la Intersindical, en canvi, en la mateixa línia que a final de curs, consideren que el contingut d'aquest acord continua sent molt insuficient, motiu pel qual fer-ne un de nou. Una idea que també defensen des de l'organització majoritària, que aposten per un nou acord que "defensi i blindi" l'escola pública, que "és la nostra". D'aquesta manera, doncs, mentre que el Govern veu els acords de maig com una oportunitat, els sindicats ho interpreten com una llosa, perquè creuen que el pacte s'ha de refer sencer. Aprofitant els guanys, sí; però incloent-ne molts de nous.
A hores d'ara, el Govern no preveu articular un nou pacte ni convocar els sindicats per reobrir les negociacions. I, davant l'enrocament de postures, els representants dels docents amenacen amb més aturades. La primera serà dimarts vinent, però els sindicats ja han deixat clar que pot ser "la primera de moltes" si res no canvia: "És responsabilitat de la conselleria que no tinguem un curs com el de l'any passat", apuntava Segura, posant la pilota a la teulada d'Educació. Sigui com sigui, com passa sempre en l'ensenyament, la solució no arribarà de pressa, ni les millores que es puguin lligar es notaran a curt termini.