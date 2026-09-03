La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tornat a demanar la "confiança" dels sindicats educatius a les portes de la vaga prevista per al primer dia de curs. Després de reunir-se amb els dos sindicats convocants de l'aturada amb representació a la mesa sectorial -USTEC i la CGT-, la titular de la cartera d'ensenyament ha reclamat un "parèntesi" de vagues i protestes per enfortir el sistema d'educació del país: "El sistema educatiu necessita un parèntesi, i també el necessita el país. Això implica desconvocar la vaga", ha asseverat Niubó en una atenció als mitjans després del matí de trobades, que insisteix en la idea de deixar de banda "els retrets i la desconfiança".
Els sindicats reclamen un calendari per reobrir les negociacions, petició que ha estat denegada per la conselleria. En contraproposta, Educació situa una "agenda" de treball per abordar les qüestions comunes entre les dues parts, com ara la reducció de ràtios o l'increment de recursos per a la inclusió. Ara bé, ho fa en el marc de la mesa sectorial i, a banda, incloent altres agents de la comunitat educativa, com famílies. Això, però, no implica reobrir les negociacions, tal com ha deixat clar Niubó: "No reobrirem negociacions ni farem un nou gran acord diferent", ha asseverat la consellera, que posa molt èmfasi en el "parèntesi" de protestes, però sí que situa "l'agenda" com a mecanisme per acostar posicions.
La consellera insisteix en la "mà estesa" en les negociacions i s'aferra als acords signats el març i el maig amb els altres sindicats de la mesa -UGT, CCOO i Professors de Secundària-, ja que remarca que són uns pactes que inclouen bons avenços per al sistema educatiu: "És veritat que les necessitats educatives han crescut, però ho han fet més els professionals de la inclusiva", ha assegurat la consellera, que apunta que aquesta és una de les bondats dels acords. A banda, també s'ha referit al reguitzell de novetats a l'escola, moltes de les quals també pengen d'aquests acords amb la meitat dels sindicats de la mesa. Així i tot, ha insistit en desconvocar la vaga i els ha demanat que es respecti un dia "tan rellevant" com ho és el d'inici de curs.
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