L'excepció de la taxa turística: Barcelona vol rebaixar l'impost als que s'allotgen als «hostels»

Si els creueristes de pas són el col·lectiu més damnificat del nou rumb de Barcelona pel que fa a la taxa turística, els turistes que opten pels hostels són els més beneficiats. Després d'uns anys en què l'Ajuntament ha anat apujant el recàrrec municipal de manera uniforme a tots els tipus d'allotjaments, actualment situat a 5 euros per persona i dia, ara irromp una excepció. Es votarà de manera definitiva en el plenari d'aquest divendres, però tot apunta que el govern municipal ja té la majoria necessària per tirar endavant la reducció del recàrrec (de 5 a 4 euros) per a les persones que s'allotgin al que tècnicament s'anomena "albergs de joventut".
Els albergs de joventut són els equipaments que han irromput a les grans ciutats, com Barcelona, amb la denominació de "hostel". De fet, si es revisa la llista d'aquests equipaments a la capital catalana, és molt freqüent que aparegui la mateixa paraula "hostel" al propi nom del negoci. Aquests espais, que estan més adreçats als visitants joves, es consideren ara una categoria especial. La Generalitat, a partir de la llei del Parlament que va permetre a l'Ajuntament de Barcelona apujar l'impost als turistes, ja els va plantejar un plantejament fiscal reduït: l'impost català per persona i dia en aquests equipaments és d'1 euro al dia, la meitat que als càmpings i els hotels de fins a tres estrelles (2 euros) i lluny d'altres modalitats, com els pisos turístics (4,5 euros). Ara, l'ajuntament barceloní planteja una idea similar.
Argument pro-rebaixa: "Barcelona, ciutat oberta"
Els arguments del govern Collboni els detallava fa pocs dies el tinent d'alcaldia Jordi Valls a la Comissió d'Economia i Hisenda: "Barcelona ha de ser una ciutat oberta, i gent que té recursos econòmics però no els suficients com per poder pagar un hotel o un mateix apartament turístic hem de fer que tinguin les oportunitats de poder anar a algun tipus d'allotjament d'aquesta activitat". Així defensava el representant socialista que hi hagi una reducció de 5 euros a 4 euros la taxa municipal diària per als que s'allotgen als hostels.
"No tots els models d'allotjament són iguals, ni tenen la mateixa funció social, ni atenen el mateix perfil d'usuari, amb la qual cosa es planteja una tarifa específica de fins a quatre euros", insistia. A banda, assegurava que que caldria vigilar amb les inspeccions "que no hi hagi forats" perquè s'introdueixin altres activitats en aquesta nova classificació.
Els arguments els remataven també des d'ERC, que apuntaven que l'Observatori de Turisme de Barcelona ha aportat dades que evidencien que el perfil d'usuari d'aquests allotjaments és majoritàriament jove i que "presenten uns nivells de despesa inferiors a la resta dels visitants". Era el regidor republicà Jordi Coronas qui s'encarregava de demanar una pausa a la pujada indiscriminada i no diferenciada dels impostos turístics. Alhora, Junts, que també es mostrava crítica amb aquesta tendència municipal dels darrers anys, es posicionava favorablement a reduir la tarifa diària als visitants dels hostels. Així, Collboni s'assegurava la majoria necessària per tirar endavant la iniciativa, i ho feia amb els mateixos partits amb qui acaba de pactar augmentar la recaptació dels creueristes de pas.
Les reticències a reduir la taxa als hostels
En una posició més allunyada es mantenien des de BComú. El regidor Marc Serra replicava al govern que entre els propietaris dels hostels hi ha "grans cadenes internacionals" que ara podran treure pit de la reducció de l'impost municipals als seus allotjaments. A més, argumentava que si la lògica del govern és adaptar les taxes als establiments de la ciutat, l'executiu hauria de proposar també augmentar el recàrrec municipal als qui s'allotgen en establiments de luxe. De moment, però, a Barcelona actualment tothom paga el mateix impost local per estada: 5 euros, ja sigui un hotel de 5 estrelles, un pis turístic o un hostal. A banda, però, el que sí que és progressiu és l'impost turístic de la Generalitat, que diferencia per tipus d'allotjaments.
Ara, el consistori decidirà si aplica la seva primera excepció: reduir l'impost als visitants dels hostels. El PP i Vox, els únics que s'hi han posicionat ja en contra de la proposta, ho fan perquè consideren que no hi hauria d'haver cap mena de taxa turística.