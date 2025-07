Quant pagarà cada turista al dia per venir a Barcelona els pròxims anys?

Barcelona té pendent d'aclarir com (i quant) pensa demanar als turistes que paguin per estar-se a la ciutat. Els darrers anys s'han mogut moltes fitxes d'aquest tauler, però encara s'està a l'espera de definir-ho del tot. El que es coneix com a taxa turística serveix per recaptar diners per cada pernoctació que es fa a la capital catalana. Això inclou, en realitat, dues figures diferents. Una és la del recàrrec municipal, i una altra és la del gravamen de la Generalitat. Totes dues, però, sumades fan que ara mateix una persona que s'està, per exemple, a un hotel de cinc estrelles hagi d'abonar 7,5 euros per dia.

Això, però, ha de canviar aviat. I ja hi ha moviments per reclamar a l'Ajuntament que aclareixi quants diners hauran de pagar els turistes per cada pernoctació a Barcelona els pròxims anys. Una proposició d'ERC, que arribarà aquest divendres al plenari municipal després d'haver-la treballat amb el govern municipal del PSC, aposta perquè d'aquí a quatre anys s'arribi a què tots els visitants -sigui quin sigui l'allotjament en què es quedin o l'estona que es quedin a la ciutat- paguin fins a vuit euros de recàrrec municipal diari. A banda, caldrà veure com creix també l'impost català, que sí que estableix variacions segons el tipus d'allotjament. El govern de Salvador Illa i els comuns van tancar aquest febrer un compromís per doblar l'import recaptat per la Generalitat. Tot plegat podria fer que s'arribés als 15 euros per dia, en el cas dels espais turístics més luxosos, i que es quedés en els 10 euros diaris en la franja més baixa.

Un augment progressiu a Barcelona

La clau d'aquest increment proposat pels republicans -i que comptarà amb un primer posicionament polític municipal aquest divendres- és que es planteja un augment d'un euro cada any, pel que fa al recàrrec que es queda íntegrament l'Ajuntament. Ara mateix, està a 4 euros per dia per a tots els supòsits de turistes que arriben a la ciutat. La idea seria passar-lo a 5 euros l'any vinent, i arribar als 8 euros el 2029.

De moment, des d'ERC s'ha treballat amb el PSC. A banda, s'obre la porta a què BComú -especialment sensibilitzada amb matèria turística- o Junts s'hi puguin sumar, ja que aquest vas ser el darrer bloc polític que va votar a favor de fer créixer fins als 4 euros per dia l'impost turístic municipal. Tanmateix, primer cal veure si la proposició prospera al plenari. Després, caldrà aclarir si el govern de Jaume Collboni, que és l'encarregat d'acabar fent la proposta concreta a les ordenances municipals del pròxim any, la integra en els seus plans de manera efectiva. Per últim, s'haurà de votar a finals d'any la proposta fiscal que faci l'executiu del PSC.

Un altre debat: ha de ser estacional?

El camí és llarg i implica diversos punts de debat. Un dels fronts que el govern socialista havia deixat obert era la possibilitat d'augmentar la taxa turística de manera diferent segons l'època de l'any. És a dir, que no es faci pagar el mateix als visitants a l'estiu que al novembre. Sobre aquest supòsit, però, ERC ha volgut marcar distància de l'equip de govern de Collboni. Malgrat ser els socis preferents de l'oposició, els republicans aquesta vegada marquen una línia clara amb la possibilitat de convertir la taxa en un fenomen estacional. "No. L’activitat turística de Barcelona no és comparable amb la de la resta del territori de Catalunya. [...] Barcelona és una ciutat de temporada alta i, per tant, la temporalitat no entra en el full de ruta d’ERC", ha remarcat la presidenta del grup, Elisenda Alamany.

On van a parar els diners

A més, els republicans també collen perquè es creï un "fons de retorn als barris" pel que fa a la recaptació municipal, que podria doblar-se en pocs anys dels 70 milions d'euros actuals als 140 milions d'euros, si s'eleva al màxim previst actualment. De moment, no hi ha cap exigència concreta al voltant de com s'han de destinar els ingressos de l'Ajuntament en aquest àmbit, a diferència de l'impost català, que sí que ho regula. El consistori ha arribat a utilitzar els diners que rep de la taxa turística per climatitzar escoles, per exemple. Ara, queda pendent aclarir si això s'acabarà acotant més.