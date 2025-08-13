Cinc grans incendis descontrolats causen dos morts arreu de l'Estat

El foc s'estén per diversos punts de la península Ibèrica -fins a 21-, la majoria es troben a Castella i Lleó amb 14 incendis, on s'han desallotjat fins a 5.000 persones i Ourense, a Galícia. A hores d'ara les flames provocades pels incendis forestals han deixat dos morts i diversos ferits.
La zona més afectada és Castella i Lleó, especialment l'incendi de Yeres (Lleó) que ha cremat part del parc natural de Las Médules i el de Molezuelas de la Carballeda (Zamora). Per altra banda, a Andalusia, el segon incendi en pocs dies a Tarifa va obligar el dilluns a evacuar 2.000 persones i a Galícia, els focs de Chandrexa de Queixa i Maceda, els dos a Ourense, ja han cremat més de 4.330 hectàrees.
Una de les persones que ha perdut la vida es trobava a Zamora, al foc de Molezuelas de la Carballeda. Es tracta d'un voluntari que treballava en l'operatiu contra el foc i ha mort per les diverses ferides provocades per les cremades. A més d'aquest mort, un home, d'uns 36 anys, ha estat traslladat amb ambulància a l'hospital de Lleó amb cremades greus.
Per altra banda, el foc a Tres Cantos, Madrid, també ha deixat una víctima mortal. Es tracta d'un home de 55 anys que treballava en una hípica a la urbanització Soto de Viñuelas i va morir el dilluns a conseqüència de les cremades que va patir mentre intentava salvar als seus cavalls.
Perquè fa a l'actuació dels agents, el ministeri de l'Interior va declarar ahir dimarts la fase de preemergència, en una situació operativa 1, del Pla estatal general d'Emergències (Plegem) davant els incendis forestals i ha convocat una reunió de Comitè estatal de Coordinació i Direcció (Cecod) per coordinar l'assignació de mitjans materials i humans que les diferents zones afectades per les flames necessiten.
Per ara, ja s'han cremat més de 13.000 hectàrees en el conjunt de tots els incendis i es preveu que la xifra serà molt més alta quan s'aconsegueixi apagar-los tots. Aquesta darrera setmana, a Espanya s'han cremat 25.000 hectàrees, un 36 % del total cremat aquest any.
Incendi a Catalunya: entre Amer i Susqueda
Els Bombers treballen en l'extinció d'un incendi que té tres focus actius entre Amer i Susqueda, a la Selva, amb 15 dotacions. De moment, el cos assegura que les flames cremen a baixa intensitat. Unitats del GRAF utilitzen eines manuals per l'extinció de les flames, ja que afecta la zona del torrent de Palou i és una zona de molt difícil accés.
Els Bombers han rebut l'avís quan faltaven quatre minuts per dos quarts de nou del vespre del dimarts. En declaracions a Catalunya Ràdio, l'alcaldessa d'Amer, Maria Rosa Vila, ha detallat que l'incendi es troba enmig d'una zona forestal i ara mateix no es tem que afecti cap casa. Segons el cos, les primeres valoracions indiquen que cada un dels tres focus actius afecta menys d'una hectàrea.
El foc afecta una zona de castanyers i pineda, que crema amb baixa intensitat. Les dotacions de Bombers activades treballen en tots tres focus actius. Segons ha informat el cos, les primeres valoracions indiquen que cadascun d'ells afecta menys d'una hectàrea.
L'alcaldessa ha demanat als veïns que no s'acostin a la zona per no interrompre les tasques d'extinció, tenint en compte que es tracta d'un incendi de difícil accés. A més, Vila ha recordat que fa uns quatre anys ja es va cremar la mateixa zona, però com que era de dia els mitjans aeris van permetre apagar el foc ràpidament.