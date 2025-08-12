Óscar Puente, l'ariet de Sánchez que incendia «X» contra el PP: «No hi ha desgràcia que no els enxampi de farra»

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha carregat contra el PP i, especialment, contra el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, i el seu conseller de Medi ambient, Juan Carlos Suárez-Quiñones, als quals ha titllat de "pocavergonyes" per ser "de farra" durant els incendis que afecten la comunitat. "No hi ha desgràcia que no els enxampi de farra. Un no ha tornat de Cadis i l'altre marxa a Gijón a dinar. Aquest és el drama, no un tuit o dos-cents. Pocavergonyes!", ha reblat a la xarxa X.
Puente ha criticat en diverses publicacions a X la gestió dels incendis per part de Mañueco. Suárez-Quiñones, màxim responsable de l'operatiu antiincendis de Castella i Lleó, va justificar dilluns la seva presència a Gijón diumenge, quan la província lleonesa ja patia greus incendis, per participar d'un acte institucional a la Fira Internacional de Mostres d'Astúries. "El mal costum de dinar al migdia, costum que alguns complim", va respondre el conseller a preguntes dels periodistes respecte de les crítiques per la seva absència.
Puente, ja conegut a la xarxa social per les seves publicacions controvertides, ha aprofitat la situació per a afegir més llenya al foc. De fet, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respost les seves crítiques assegurant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "hauria de demanar al seu equip almenys sensibilitat i respecte". "Si un ministre del meu govern bromegés amb el patiment d'un poble assetjat per les flames seria destituït de manera immediata", ha afirmat.
I el ministre no ha trigat a respondre: "Si un president autonòmic del meu partit estigués de farra mentre el poble s'ofega o mentre el seu territori es crema seria destituït de manera automàtica. I si al meu partit l'amic d'un narco arribés a president deixaria de ser del meu partit", ha respost Puente atiant la discòrdia amb el líder dels populars, en referència també a la gestió de la dana per part de Carlos Mazón al País Valencià.
El president de Castella i Lleó ha estat durament criticat per trigar a reaccionar davant dels incendis a Castella i Lleó, que ha viscut un cap de setmana negre amb més d'onze incendis. El president popular va convocar una roda de premsa aquest dilluns a les 12 de la nit per a informar de la situació. "Ha tornat!", va exclamar el ministre Puente, una altra vegada carregant contra la seva gestió.
Preguntat aquest dimarts en una roda de premsa per haver trigat tres dies a reaccionar i les crítiques que ha rebut de Puente, Mañueco ha carregat contra el ministre per fer "una utilització frívola del patiment de les persones". "És una política que ens avergonyeix a tots i no hi entraré. Per a mi seria molt fàcil parlar d'ell i la seva gestió, en política no tot s'hi val i no em rebaixaré a l'alçada d'Óscar Puente", ha assenyalat.
De fet, Puente també ha criticat el govern de Díaz Ayuso pels incendis que també han afectat la comunitat madrilenya. "Voleu 'libertazz', pocs impostos i serveis de bombers ben dimensionats. I, és clar, tot no és possible", ha conclòs el ministre, que ha reivindicat els recursos públics per a l'"adequada prevenció i extinció" dels incendis. També ha recordat que està de vacances a Miami.