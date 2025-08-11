La Moncloa impugna el veto del PP i Vox a les celebracions musulmanes a Jumilla

El govern espanyol ha presentat una sol·licitud a l'Ajuntament de Jumilla, a Múrcia, perquè anul·li la moció que insta a prohibir qualsevol mena d'activitat aliena a les instal·lacions esportives, un fet que atempta contra la llibertat religiosa, ja que la mesura establerta per PP i Vox al consistori volia frenar les pràctiques religioses musulmanes al municipi.
La sol·licitud, presentat per la delegada del govern espanyol a Múrcia i coordinat pels ministeris de Justícia i de Política Territorial, afirma que la normativa actual permet utilitzar el poliesportiu per a dur a terme activitats socioculturals, i per això considera que les raons establertes per prohibir-ho "no se sustenten".
Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, ha escrit a X que "davant la intolerància no hi ha mitges tintes". També ha deixat clar que "PP i Vox no poden decidir per a qui hi ha llibertat de culte i per a qui no" perquè, recorda, "és un dret constitucional".
En paral·lel, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha afegit que "davant deriva extremista" de PP i Vox, el govern espanyol defensa "la Constitució, els drets i la llibertat religiosa". "Frenarem les seves mesures ultres, com vam fer davant traves a l'avortament a Castella i Lleó o la censura a Múrcia", ha postil·lat.
El PP s'enfanga amb el veto a les festes islàmiques
El PP va acordar fa dues setmanes vetar unes festes islàmiques a la localitat murciana de Jumella, a instàncies de Vox. El cas va generar molt rebombori, amb acusacions de xenofòbia contra els populars i retrets dels bisbes, que han sortit al pas de la mesura per donar suport a la comunitat islàmica i advertint que la prohibició atempta contra la llibertat de culte. La direcció estatal del PP va fer costat al govern municipal murcià, cosa que ha fet escalar la polèmica.
Ja fa temps que el PP ha radicalitzat el seu discurs, sobretot en l'àmbit de la immigració, per mirar de competir amb Vox. Fins ara, però, no havia fet el pas de prohibir determinades festivitats, com ha passat ara a Jumella. El cert és que la moció aprovada per l'ajuntament no fa referència a cap religió o ritual concret, com sí que feia la proposta inicial de Vox, però a la pràctica suposa impedir que la comunitat islàmica del municipi utilitzi les instal·lacions esportives per a les seves festivitats, com feia habitualment. El text diu que aquests espais només seran d'ús esportiu o bé per actes organitzats per l'ajuntament, i en cap cas per activats culturals, socials o religioses alienes al consistori.
El PP català també va donar suport al veto a les festes islàmiques de Jumella. El portaveu del grup popular al Parlament, Juan Fernández, s'ha mostrat a favor de "controlar segons quines celebracions". "A Espanya hem de tenir un model que sigui integrador, i això no és una crítica, sinó un a favor del que passa a Jumella i altres municipis d'Espanya, que és controlar segons quines celebracions", ha assegurat el portaveu.