El PP s'enfanga amb el veto a les festes islàmiques a Múrcia i la Moncloa obre una investigació

El PP va acordar la setmana passada vetar unes festes islàmiques a la localitat murciana de Jumilla, a instàncies de Vox. El cas ha generat rebombori, amb acusacions de xenofòbia contra els populars i retrets dels bisbes, que han sortit al pas de la mesura per donar suport a la comunitat islàmica i advertint que la prohibició atempta contra la llibertat de culte. La direcció estatal del PP ha fet costat al govern municipal murcià, cosa que ha fet escalar la polèmica. El govern espanyol ja ha obert una investigació a través de l'Observatori contra el Racisme i la Xenofòbia, quan encara ressonen els fets racistes de Torre Pacheco.
Ja fa temps que el PP ha radicalitzat el seu discurs, sobretot en l'àmbit de la immigració, per mirar de competir amb Vox. Fins ara, però, no havia fet el pas de prohibir determinades festivitats, com ha passat ara a Jumilla. El cert és que la moció aprovada per l'ajuntament no fa referència a cap religió o ritual concret, com sí que feia la proposta inicial de Vox, però a la pràctica suposa impedir que la comunitat islàmica del municipi utilitzi les instal·lacions esportives per a les seves festivitats, com feia habitualment. El text diu que aquests espais només seran d'ús esportiu o bé per actes organitzats per l'ajuntament, i en cap cas per activats culturals, socials o religioses alienes al consistori.
Tot i la polèmica, Génova no pensa rectificar i mira de treure ferro a la decisió. "Això no va de religió ni de nacionalitats, és una modificació legal d'un ajuntament", ha dit Elias Bendodo, coordinador general del PP, que ha assegurat que la formació "no assenyala ningú". En aquest sentit, Bendodo ha erigit el PP en un partit "constitucionalista" que "respecta les creences de tothom". Li ha donat suport el vicesecretari d'Educació i Igualtat del PP, Jaime de los Santos, que ha dit que és "inacceptable que es faci passar el PP per un partit xenòfob". Els populars, en aquest sentit, retreuen a Vox i PSOE que aprofitin aquest episodi per "polaritzar". El govern de Múrcia, en mans del PP, va pactar els pressupostos amb Vox a canvi de cessions en matèria migratòria.
Tot plegat, mentre es multipliquen les crítiques per una decisió que ha deixat de ser d'àmbit local. El govern espanyol ha qualificat la mesura de ser "absolutament racista" i ha acusat el PP i Vox d'utilitzar pobles petits com a "laboratori" del que pot acabar sent Espanya si algun dia arriben a la Moncloa. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha condemnat la mesura i ha dit que "vigilaran molt de prop" els discursos d'odi que puguin desprendre's de mesures que "atempten contra la llibertat i la dignitat de les persones". A través de "X", Félix Bolaños ha denunciat la deriva "extremista i excloent" de "PPVOX. "El seu projecte és imposar un model polític i social contrari a la Constitució", ha advertit.
També s'ha posicionat l'Església. Els bisbes han avisat que les restriccions de culte aprovades suposen una "discriminació que no pot existir en democràcia". Així, la Conferència Episcopal Espanya assegura que les manifestacions religioses públiques estan emparades per la Constitució. També recorda que la Declaració dels Drets Humans estableix que tothom té dret a manifestar la seva religió, tant en públic com en privat.
La polèmica arriba quan encara ressonen els fets de Torre Pacheco, on Vox va alimentar una "cacera" contra els migrants del municipi i el PP va vacil·lar a l'hora de condemnar-ho. A Jumilla hi viuen quasi 30.000 persones, de les quals unes 2.000 són migrants, sobretot del Marroc. Vistos els precedents, el govern espanyol ha optat per reaccionar ràpidament i garantir que vigilarà els discursos d'odi que es puguin activar a partir de la mesura del govern municipal.