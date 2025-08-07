El PP critica que Illa no tingui pressupostos i imiti «discursos independentistes»

El PP ha lamentat aquest dijous que el president del Govern, Salvador Illa, compleixi el seu primer any de mandat sense pressupostos i emulant els "discursos independentistes" dels seus predecessors. "Ha demostrat que és, més o menys, el mateix que Sánchez", ha apuntat el portaveu popular Jaime de los Santos en declaracions a la premsa a Madrid. A parer seu, l'executiu català no atén els problemes dels ciutadans i es dedica només a repetir les consignes del sobiranisme. "Tenim el cupo separatista com a símbol absolut d'aquesta defensa, encara que Illa pretengui dir que no, d'una ruptura a poc a poc del nostre país", ha manifestat de los Santos abans de criticar que el president passi l'estiu "bunqueritzat" amb Pedro Sánchez a Lanzarote.\r\n