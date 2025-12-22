L’altre gran focus de sort amb la loteria a Sant Boi: «És el bar de les amigues dels divendres»

La gerent de l'administració de Sant Boi de Llobregat que s'ha convertit en un fenomen de la Loteria de Nadal, Míriam Vázquez, advertia aquest matí que al local de "Gaia Loteries" havien venut gran part de les quinze sèries del tercer premi, però que un bon grapat de dècims d'aquell número, del 90693, l'havien traslladat a un altre punt de la ciutat metropolitana, a un bar que feia poc que havia obert, a un negoci de nom eixut però de sort desenfrenada. El Bar restaurant 28 s'ha encarregat de vendre una part destacada del tercer premi la Loteria de Nadal i els crits dels seus clients, aquest migdia, confirmen l'evidència: que els dècims se'ls han endut els parroquians habituals, els veïns d'una ciutat obrera, els comensals d'un bar humil. "És el bar de les amigues dels divendres", resumeix la Cristina, una de les agraciades amb un dècim guanyador.
La Cristina i la Míriam són la meitat d'un grup de quatre amigues que va decidir repartir-se un dècim. La idea els havia anat voltant pel cap i per les converses fins que fa dues setmanes s'hi van animar. Ara projecten "un viatge", tot i que es deixen temps per concretar la destinació. De moment, tantejaven possibilitats properes, davant la insistència de les filles. "Mallorca, Sevilla, una d'aquestes". Tenen 50.000 euros a repartir.
Arribar a aquest bar significa banyar-se en una piscina d'eufòria. La dona que regenta ara el bar, que és d'origen xinès i que es presenta amb el nom de Susan, també va saber quedar-se un dècim. "Tenia un altre bar al costat de l'administració de loteries on ha tocat, així que sempre comprava allà. Tot i que tinguéssim un bar nou, sabia que tornaria a comprar allà", explica la propietària del local de restauració.
"Al del bar els coneixem a tots, i està súper-repartit. Conec diverses persones que els ha tocat el dècim íntegre i d'altres que el reparteixen entre amics i família", afegeix la Cristina. Abans, un altre veí, el Miguel Ángel, passava per davant de l'administració de loteries de la ronda de Sant Ramon número 102 per explicar que ell, com a client del bar, també havia apostat per comprar-lo al negoci de la Susan. "Els repartiré sobretot amb els meus fills i en alguna cosa del pis", apunta l'home, encara superat per la irrupció de la notícia.
Preguntades per si havien fet servir el recurs característic de "Gaia Loteries", l'oferiment de la presència d'un home calb al seu local per passar a fregar-li el dècim pel cap en senyal de bona sort, les amigues viatgeres responen negativament. En aquest cas, el Raúl, l'home que es presenta com "el calb del Nadal" de Sant Boi i que va oferir el seu cos per esperançar els més supersticiosos els dies previs al sorteig, no ha estat necessari. Per a aquestes amigues, la sort va ser comprar un dècim al bar dels divendres.