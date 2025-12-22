Catalunya pessiga una part del tercer premi... i poca cosa més

Poca fortuna catalana a la loteria de Nadal d'enguany. Una part del tercer premi i els dos quarts és el pobre balanç de la jornada. La Grossa ha passat de llarg -ha caigut entre tres pobles de Lleó i Madrid- i el segon premi s'ha venut íntegre a la capital de l'Estat. A Catalunya, el punt més afortunat ha sigut el número 102 de la Ronda Sant Ramon (Sant Boi de Llobregat), on hi ha una administració que ha venut part del tercer i el quart premi. Els cinquens també han esquitxat diversos indrets catalans.
Els calbs de Sant Boi
La millor notícia en clau catalana és precisament el tercer premi -90693-, que té un valor de 50.000 euros per a cada dècim. A Catalunya, ha caigut principalment a Sant Boi de Llobregat (15 sèries), però també hi ha hagut sort a Barcelona (administració del centre comercial de les Arenes), el Prat de Llobregat, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Vielha, Sant Joan de les Abadesses, Cadaqués i Girona. A l'Estat també ha sigut un premi molt repartit i se n'han venut sèries a pràcticament totes les grans ciutats.
Tot i la diversitat de municipis catalans premiats, els titulars els ha acaparat Sant Boi de Llobregat. Allà hi ha l'administració Gaia Loteries que l'any passat va repartir el segon premi, i aquest any el tercer i el quart. I a banda, té una estratègia de venda peculiar: un sorteig per regalar 25 dècims a homes calbs del barri. És un acte promocional que planteja "retornar als calbs la sort que havien repartit al llarg dels anys". S'integra un d'aquests veïns en el dia a dia de l'administració i s'avisa de quins dies estarà presencialment al local perquè se li puguin fregar pel cap els dècims que s'adquireixin.
Quarts premis catalans
També han ruixat de calés el país els quarts premis. El primer, el 78477, s'ha cantat cap a les 9.50 h i ha tocat a Badalona i Olot. Concretament, se n'ha repartit 10 sèries al Petit Dimoniet de Badalona i una al Fesol d'Or d'Olot. La propietària d'El Petit Dimoniet, Lorena Espinosa, visiblement emocionada i una mica aclaparada per la presència de mitjans de comunicació, ha explicat que el número guanyador és dels primers que es van vendre a l’estiu perquè “el 77 agrada molt” i es va vendre íntegrament per finestreta.
A Olot, l'establiment on s'ha repartit el premi s'anomena el Fesol d'Or, una oficina situada al carrer Sant Rafel, al centre de la ciutat. Aquest local té experiència en repartir diners, tant és així que el 2022 va portar un milió d'euros a la ciutat en el marc del sorteig d'Euromillones. D'altra banda, també va vendre dos dècims del primer premi la Grossa de Nadal, el 3.347, l'any 2018.
El segon quart premi, el 25508, s'ha cantat a les 12.36 hores i també ha esquitxat Catalunya. Barcelona -al centre comercial de Glòries, Sant Boi de Llobregat -a l'administració dels calbs-, Arenys de Mar i Sort han estat les localitats afortunades.
Àrea metropolitana i gràcies
Sense sort a la Grossa ni al segon premi, els somriures i el cava han tornat a Catalunya amb els cinquens premis. El més repartit ha sigut el 23112, que ha tocat a Barcelona, Porqueres (Girona) i Sort (Lleida). L'àrea metropolitana i voltants ha aclaparat gran part dels premis. El 60649 ha caigut a Montgat i Viladecans, el 77715 a Barcelona (la Sagrera) i el Prat de Llobregat i el 61366 a Barcelona (Les Corts) i a l'Hospitalet de Llobregat. L'altra ciutat afortunada ha sigut Tarragona, on s'han venut deu dècims del número 41716.