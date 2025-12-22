L’administració 35 de Badalona reparteix dos milions d’euros

L’administració número 35 de Badalona El Petit Dimoniet ha venut 10 sèries del quart premi de la rifa de Nadal, el 78477, dotat amb 200.000 euros a la sèrie. La seva propietària, Lorena Espinosa, visiblement emocionada i una mica aclaparada per la presència de mitjans de comunicació, ha explicat que el número guanyador és dels primers que es van vendre a l’estiu perquè “el 77 agrada molt” i que es va vendre íntregrament per finestreta.
“Es deuria vendre al mes de juliol i segur que ha tocat a molta gent del barri”, ha assenyalat. Tot i que a mig matí encara no s’havia acostat cap dels agraciats a l’administració, la Lorena no s’ha estat d’obrir un parell d’ampolles de cava recordant que donar un premi com aquest era “el seu somni”. La propietària de l'admministració ha reconegut estar en "xoc" però "molt contenta" per repartir sort entre els veïns de Badalona.
Tot i que possiblement algun dècim "va viatjar" en ser venut a l'estiu, creu que la majoria es van repartir entre gent de la ciutat. L'establiment badaloní està situat al carrer Francesc Layret, 4 i l'administració es diu El Petit Dimoniet on el 2024 es van repartir 10 primers premis en el sorteig de la Loteria Nacional espanyola, amb un import total de 600.000 euros.
Des de Nació, posem a la vostra disposició una eina de comprovació de premis de la Loteria de Nadal que us permetrà saber si els vostres dècims han estat agraciats o no durant el sorteig, i quina quantitat de diners podrien atorgar-vos.