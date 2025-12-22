El 90693, tercer premi de la loteria de Nadal

El número 90693 és el tercer premi de la loteria de Nadal. Des de les nou del matí d'aquest últim dilluns abans de Nadal, els alumnes de l'escola Sant Ildefons de Madrid han entonat els números guanyadors del tradicional sorteig que se celebra al Teatre Reial de la capital de l'Estat. Si tens la sort de ser un dels guanyadors del tercer premi, després de pagar els 2.000 euros corresponents a Hisenda, et quedarà un total de 48.000 euros.
Aquest tercer premi té un valor de 50.000 euros per a cada dècim i a Catalunya ha caigut principalment a Sant Boi de Llobregat (15 sèries). A banda, també hi ha hagut sort a Barcelona (administració del centre comercial de les Arenes), el Prat de Llobregat, Monistrol de Montserrat, Terrassa, Vielha, Sant Joan de les Abadesses, Cadaqués i Girona.
A Sant Boi de Llobregat, la població on s'han venut més sèries del 90693, ja va haver-hi eufòria l'any passat. A la Loteria de Nadal de 2024, el segon, el tercer i un quart premi es van vendre a Sant Boi. Un total de 8,5 milions d'euros. També a l'administració del centre comercial de les Arenes s'hi va vendre la Grossa el 2023.
Com puc cobrar el dècim?
En primer lloc, és necessari presentar el dècim o el tiquet premiat. En cas de voler rebre el pagament a través d'entitats financeres, aquest no es realitzarà fins que es proporcioni la documentació i la informació requerida per complir amb les normatives relacionades amb la prevenció del blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme, la legislació fiscal o qualsevol altra disposició aplicable.
El pagament s'efectuarà mitjançant un xec o una transferència bancària, sense que sigui obligatori que el guanyador obri cap compte a l'entitat financera on es faci el cobrament. A més, no se li podrà carregar cap tipus de despesa ni comissió.
- Premis de menys de 2.000 euros: En cas de premis amb un import inferior a 2.000 euros per cada tiquet, aquests es podran recollir exclusivament en un dels 11.000 punts de venda de la xarxa comercial de loteries, a partir de la mateixa tarda del sorteig (un cop s'hagin verificat els números extrets) mitjançant els processos informàtics.
- Premis iguals o superiors als 2.000 euros: Es procedirà al cobrament d'aquests premis en les entitats financeres autoritzades.