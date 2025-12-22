22 de desembre de 2025

L'Estanc Sant Pere de Monistrol de Montserrat ven un dècim del 3r premi de la Loteria de Nadal

L'afortunat s'endurà 50.000 euros

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 11:34
Actualitzat el 22 de desembre de 2025 a les 12:08

L'Estanc Sant Pere de Monistrol de Montserrat, al carrer Sant Pere, 21, ha venut un dècim del tercer premi de la Loteria de Nadal corresponent al número 90693, que ha estat molt repartit i s'ha venut a una vintena llarga d'administracions de tot l'Estat. Cada dècim premiat s'endurà 50.000 euros, o el que és el mateix, cada afortunat guanyarà 2.500 euros per cada euro jugat.

A Catalunya, aquest número també s'ha venut a Sant Boi de Llobregat, on han repartit 15 sèries, i al Prat de Llobregat i Sant Joan de les Abadesses, on se n'ha venut una. També s'han repartit set dècims a Cadaqués i un a Barcelona, Girona, Vielha i Terrassa.

