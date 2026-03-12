L'actriu Mont Plans i 150 persones bufen les 25 espelmes de l'Equip d'Atenció Primària Artés

L'Equip d'Atenció Primària Artés, de l'Institut Català de la Salut (ICS), ha commemorat aquest dimecres el seu 25è aniversari amb un acte institucional que ha reunit més de 150 persones entre professionals, representants institucionals i agents del territori. Un dels moments destacats de la celebració ha estat la intervenció de l'actriu artesenca Mont Plans. L'equip, que actualment dona servei a 11.640 persones de diversos municipis del Bages i el Moianès, s'ha consolidat com un dels centres amb millors resultats en el compliment del contracte de gestió de l'ICS.
L'EAP Artés commemora 25 anys de servei amb representants institucionals i professionals
L'Equip d'Atenció Primària Artés ha celebrat aquest dimecres, 11 de març, el seu 25è aniversari amb un acte institucional que ha aplegat professionals sanitaris, extreballadors i representants de diverses institucions vinculades a l'àmbit de la salut.
L'equip forma part de l'Institut Català de la Salut i dona cobertura a l'àrea bàsica de salut que inclou els municipis d'Artés, Avinyó, Sant Feliu Sasserra, Calders, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló.
La directora del centre des del 2010, Rosa Farrés, ha obert l'acte amb un missatge d'agraïment a tots els professionals que han format part del projecte durant aquestes dues dècades i mitja. Farrés ha destacat que el centre celebra "un quart de segle de compromís, vocació i servei a la comunitat", i ha remarcat la voluntat de continuar treballant amb la mateixa implicació en els anys vinents.
Reconeixement institucional als resultats i al model d'atenció de proximitat
Durant l'acte també hi han intervingut diversos representants institucionals del sistema sanitari català. Entre ells, el gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Toni Sánchez; la subdirectora general de Planificació i Recerca en Salut, Ariadna Mas, i la directora assistencial d'Atenció Primària i a la Comunitat de l'ICS, Elisabet Descals.
També hi ha participat la gerent de l'ICS a la Catalunya Central, Núria Prat, que ha posat en relleu els resultats de l'equip en el contracte de gestió de l'organisme. Segons ha explicat, l'EAP Artés se situa com el primer equip de la Catalunya Central en aquest indicador i entre els millors de tot Catalunya.
Per la seva banda, Descals ha remarcat el creixement de l'activitat assistencial del centre, que el 2025 va superar les 117.000 atencions i ha registrat un increment del 83% en les visites diàries en els darrers anys. També ha destacat que el centre s'ha convertit en un espai docent on es formen nous professionals sanitaris.
L'actriu Mont Plans recorda el paper de l'atenció primària al territori
Un dels moments destacats de la celebració ha estat la intervenció de l'actriu artesenca Mont Plans, que ha aportat una mirada emotiva sobre el paper de l'atenció primària i de les cures en la vida quotidiana del municipi.
Posteriorment, Plans ha convidat a pujar a l'escenari diversos professionals que han format part de la trajectòria del centre: el metge de família i exdirector Josep Lluís Montserrat, la llevadora Teresa Macià, la infermera Marta Camprubí i l'administrativa sanitària Anna Santasusana.
Els participants han compartit experiències i anècdotes dels anys de funcionament de l'equip, tot recordant moments significatius de l'evolució del centre i del servei que presta a la població.
Un servei de referència per a més d'11.000 persones
L'acte també ha comptat amb la participació del regidor de Cultura, Patrimoni, Serveis Socials i Salut de l'Ajuntament d'Artés, Daniel Bañeza, que ha parlat en representació dels consistoris de l'àrea bàsica de salut. Bañeza ha subratllat la importància de la col·laboració institucional entre administracions locals i el sistema sanitari per garantir un servei de proximitat i qualitat.
Actualment, l'equip dona servei a una població assignada de 11.640 persones i s'ha consolidat com un centre de referència dins la xarxa d'atenció primària de l'ICS.
Compromís de continuar reforçant l'atenció primària
L'acte s'ha tancat amb un gest simbòlic en què tots els professionals de l'equip han pujat a l'escenari per bufar les espelmes del pastís commemoratiu dels 25 anys.
Durant el seu parlament final, la directora Rosa Farrés ha volgut agrair la feina dels professionals actuals i dels que han format part del centre al llarg dels anys, així com la confiança de la ciutadania.
La celebració també ha inclòs actuacions musicals en directe dels músics del municipi i treballadors de l'ICS Isaura Armengau i Albert Rovira.