Jornada de portes obertes per a futurs residents a l'Hospital Sant Joan de Déu

La Fundació Althaia celebrarà aquest divendres una jornada de portes obertes a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa per donar a conèixer el centre als futurs professionals que opten a una plaça de formació sanitària especialitzada. La sessió es farà en format presencial i s'adreça als candidats que han superat els exàmens MIR, PIR, IIR o FIR i que pròximament hauran d'escollir destinació.
Aquest any, la institució ofereix 28 places de residència en 19 especialitats diferents, la xifra més alta que ha posat a disposició fins ara. Entre les novetats hi ha les especialitats de Farmàcia Hospitalària i Psiquiatria Infantil i de l'Adolescència, acreditades l'any passat pel Ministeri de Sanitat i que s'ofereixen per primera vegada.
Una oferta àmplia de formació sanitària
L'oferta docent inclou 19 places de Metge Intern Resident (MIR) en especialitats com al·lergologia, anestesiologia i reanimació, aparell digestiu, cirurgia general i de l'aparell digestiu, cirurgia ortopèdica i traumatologia, medicina física i rehabilitació, medicina intensiva, medicina interna, obstetrícia i ginecologia, oftalmologia, oncologia mèdica, pediatria, psiquiatria, psiquiatria infantil i de l'adolescència i radiodiagnòstic.
A més, també s'ofereix 1 plaça de Farmacèutic Intern Resident (FIR), 3 places de Psicòleg Intern Resident (PIR) en l'especialitat de psicologia clínica i 5 places d'Infermer Intern Resident (IIR), de les quals tres corresponen a l'especialitat d'obstetrícia i ginecologia i dues a salut mental.
A aquestes places s'hi afegeixen les que ofereix la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut, que té Althaia com a hospital de referència.
Visites guiades i contacte directe amb residents
La jornada inclourà visites a les instal·lacions de l'hospital en grups reduïts i també als serveis o unitats de les especialitats escollides. Aquestes visites estaran conduïdes per residents del centre amb l'objectiu que els futurs especialistes puguin conèixer de primera mà el funcionament del centre i la formació que s'hi ofereix.
Paral·lelament, Althaia ha tornat a posar en marxa la campanya Padrins, que es difon a les xarxes socials i que permet als futurs residents contactar directament amb professionals en formació del centre. Aquests residents, que actuen com a padrins, ofereixen informació sobre el funcionament de l'organització, les característiques de cada especialitat i l'experiència de fer la residència a Manresa.
Una aposta estratègica per la docència i la recerca
La formació de professionals sanitaris és un dels eixos estratègics d'Althaia i forma part del seu pla estratègic Talaia 2026-30. La institució considera que la formació de residents contribueix tant a preparar els futurs professionals del sistema de salut com a retenir talent al territori.
Segons destaca la fundació, hospitals com el de Sant Joan de Déu permeten als residents treballar de manera molt directa amb els especialistes i participar activament en el procés assistencial, un fet que facilita l'aprenentatge i la implicació en projectes de recerca i innovació.