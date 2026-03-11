Afectacions de trànsit al polígon de la Plana del Pont Nou de Manresa per treballs de pavimentació

L'Ajuntament de Manresa ha informat que entre dijous i dissabte es produiran diverses afectacions al trànsit al polígon de la Plana del Pont Nou a causa de treballs de pavimentació inclosos en les obres complementàries del projecte d'urbanització del pla parcial del sector.
Les actuacions afectaran principalment l'accés al camí de Castellfollit -també conegut com a camí del Suanya- i un tram del carrer de la Lemmerz.
Tall de trànsit al camí de Castellfollit
Aquest dijous, 12 de març, es tallarà el trànsit de vehicles a l'accés del camí de Castellfollit des del camí de Rajadell, a l'altura del pont sobre les vies ferroviàries de Rodalies.
Com a alternativa, els vehicles podran accedir al camí a través del camí de la Riera de Rajadell, entrant-hi des del barri del el Xup. Segons les previsions municipals, aquesta afectació tindrà una durada aproximada de dos dies.
Restriccions al carrer Lemmerz
D'altra banda, a partir de divendres 13 de març es tallarà la circulació al carrer de la Lemmerz en el tram comprès entre el camí de Rajadell i el carrer Torroella.
Malgrat la restricció, es procurarà mantenir l'accés a les activitats industrials de la zona en funció de l'estat dels treballs. Aquesta intervenció també es preveu que tingui una durada aproximada de dos dies.
Les actuacions formen part dels treballs de millora de la urbanització del polígon de la Plana del Pont Nou, amb l'objectiu de completar la pavimentació dels vials i millorar les condicions de circulació en aquest entorn industrial de la ciutat.