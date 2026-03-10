El Casal de la Gent Gran de Castellbell estrena millores al bar i un accés adaptat

El Casal de la Gent Gran de Castellbell i el Vilar estrena aquesta setmana les millores executades per l'Ajuntament durant les darreres setmanes. L'actuació ha permès arranjar la sala de bar i adaptar l'entrada de l'equipament per facilitar-hi l'accés a les persones amb mobilitat reduïda.
Renovació de la sala de bar i millora de la il·luminació
Les obres s'han centrat principalment en la sala de bar del casal, on s'ha renovat el sostre i s'han fet treballs de pintura per millorar l'estat general de l'espai. També s'ha substituït la il·luminació amb l'objectiu de fer-la més eficient i adequada per a l'ús quotidià de l'equipament.
Amb aquesta intervenció, el casal pot tornar a disposar de tots els seus espais en ple funcionament, després de les obres realitzades durant les darreres setmanes.
Un equipament clau per a la gent gran del municipi
En paral·lel als treballs a la sala de bar, l'Ajuntament també ha actuat a l'entrada de l'edifici per adaptar-la a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda i facilitar-hi l'accés.
Aquesta intervenció s'afegeix a altres millores executades en els darrers anys al casal, com la renovació dels dos lavabos -que ara són adaptats- i la pintura integral de la sala principal.
Segons ha explicat el consistori, totes aquestes actuacions s'han dut a terme amb l'acompanyament i el vistiplau de les persones grans usuàries de l'equipament, amb l'objectiu d'adequar-lo a les seves necessitats i garantir-ne el bon funcionament.