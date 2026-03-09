Manresa homenatja la religiosa Maria Cinta Agustí en el seu centenari

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, han visitat aquest dilluns al migdia Maria Cinta Agustí Paituvi per felicitar-la pel seu centenari. En representació de l'Ajuntament de Manresa, li han fet entrega d'un ram de flors i d'un obsequi institucional.
La trobada s'ha celebrat a la residència de la comunitat de les Carmelites de la Caritat - Vedruna, situada al carrer Santa Joaquima, on viu actualment. Durant l'acte, la religiosa ha estat acompanyada per les seves companyes de comunitat, que han volgut compartir amb ella aquesta celebració especial.
Una vida dedicada a l'ensenyament
Maria Cinta Agustí va néixer el 8 de març de 1926 a Barcelona i forma part d'una família molt unida. Té dues germanes: la Núria, també religiosa Vedruna a Vic, i la Joana, que és vídua i té tres fills i dues netes.
Al llarg de la seva trajectòria va treballar com a mestra en diverses escoles Vedruna de Girona i Barcelona. Un cop jubilada, també va exercir com a secretària a la parròquia de la Cellera de Ter, a la comarca de la Selva.
Vida activa dins la comunitat
Malgrat que actualment té una salut delicada, Maria Cinta Agustí continua participant en les activitats de la comunitat. Gaudeix especialment de les pregàries, les reunions i les celebracions amb les germanes.
En el seu dia a dia també dedica temps a aficions com jugar al parxís, veure documentals i llegir. Segons expliquen des de la comunitat, manté una energia notable i conversa amb seguretat, tot i la seva avançada edat.