Manresa aprova el Pla Local de les Persones Grans 2024–2028

El ple municipal de Manresa d'octubre va aprovar per unanimitat el nou Pla Local de les Persones Grans, un full de ruta que orientarà les polítiques públiques adreçades a aquest col·lectiu fins al 2028. El document, que adopta per primer cop una perspectiva antiedatista, interseccional i feminista, situa les persones grans com a protagonistes directes del seu disseny i planteja un envelliment entès com una etapa diversa, heterogènia, intercultural i sobretot sostenible al llarg del temps.
Un pla estructurat en cinc eixos estratègics
El nou Pla Local de les Persones Grans s'articula al voltant de cinc grans eixos: Participació i valor social; Benestar i qualitat de vida; Equitat i inclusió; Transicions durant l'envelliment, i Comunicació, visibilització i sensibilització. A través d'aquests àmbits, el document aspira a abordar de manera integral tots els factors que condicionen la vida quotidiana de les persones grans, des de la participació comunitària fins a la lluita contra l'edatisme.
A més, incorpora projectes transversals que connecten els diferents eixos, com ara Manresa participativa, que aposta per renovar els espais de decisió ciutadana; La revolta dels cabells blancs, pensada per posar en valor l'aportació social de la gent gran; Manresa accessible, per avançar cap a una ciutat inclusiva i sense barreres; Manresa saludable, orientada al benestar físic, emocional i social; Manresa habitable, que treballa per garantir habitatges adaptats, i Manresa que acompanya, centrada en el suport a les transicions vitals i la prevenció de la solitud no volguda.
45 accions per transformar la realitat de les persones grans
El Pla preveu un total de 45 accions concretes. Entre les mesures més destacades hi ha el suport i reconeixement a les entitats formades per persones grans; la creació d'un mapa virtual dels lavabos públics existents -i l'estudi de la instal·lació de nous punts-; l'acompanyament individual a persones que pateixen solitud no desitjada; la realització de tallers liderats per persones grans com a eina d'empoderament; i la formació de professionals en l'abordatge de l'edatisme i les seves conseqüències.
També inclou una formació anual per preparar la jubilació, així com diverses iniciatives per fomentar la participació activa i la presa de decisions col·lectives per part d'aquest segment de la població.
Un pla fet amb i per les persones grans
Un dels elements més rellevants del document és el canvi conceptual: deixa de ser un Pla "per a" les persones grans per convertir-se en un Pla "de" les persones grans. La seva elaboració ha comptat amb la implicació directa de persones grans del municipi, que han treballat de manera activa en la definició de prioritats, diagnosi i propostes.
Durant la presentació en el ple del mes d'octubre, tres representants que van participar en el procés -Carme Carrió Salabarnada, Joan Jorge Sánchez i Toni Negro Garrido- van intervenir per reivindicar aquest protagonisme col·lectiu i van remarcar que el pla "neix de les persones grans” i que són elles "les que han dit què volen i cap on volen anar”.
Un recurs permanent per acompanyar l'envelliment
Manresa compta amb l'Oficina d'Atenció a les Persones Grans, ubicada al Mercat Puigmercadal, que ofereix informació i suport per planificar el projecte de vida durant l'envelliment. El servei es pot contactar al telèfon 608 33 23 03, al correu oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat, o presencialment els dimarts de 15.30 a 18 h i els dimecres i divendres de 9 a 14 h.