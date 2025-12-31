Un cinquè premi de la Grossa de Cap d'Any cau a Súria

Súria ha venut butlletes del 34006 de la Grossa de Cap d'Any, que ha estat agraciat amb un cinquè premi, el que representen 5.000 euros per cada papereta. El premi ha estat repartit amb el Prat de Llobregat. Entre tots dos municipis han venut aquest número.
El sorteig arrenca a la 1 del migdia
A la 1 del migdia ha començat el sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2025, en emissió en directe per 3Cat i presentat per Llucià Ferrer i Nerea Sanfe. Ha estat la tretzena edició d'aquest sorteig de Loteries de Catalunya, que reparteix els premis en cinc categories.
El 01379, primer premi cap al Vendrell
El número 01379 ha estat el primer premi de la Grossa de Cap d'Any 2025 i s'ha venut al Vendrell. El premi és de 65.000 euros per bitllet jugat. A més, els números immediatament anterior i posterior reben 650 euros per bitllet; les terminacions que coincideixen amb les darreres quatre xifres, 300 euros; amb les darreres tres, 75 euros, i amb les darreres dues xifres, 25 euros.
El segon premi, 92574, a Santa Coloma de Cervelló i Girona
El segon premi ha estat el número 92574, també dotat amb 65.000 euros per bitllet, i s'ha repartit a Santa Coloma de Cervelló i a Girona. En aquesta categoria, els números immediatament anterior i posterior estan premiats amb 650 euros; les darreres quatre xifres, amb 300 euros; les tres darreres, amb 75 euros, i les dues darreres, amb 25 euros.
El tercer premi, 73762, venut a Parets del Vallès
El tercer premi de la Grossa de Cap d'Any 2025 ha estat el 73762, amb una dotació de 30.000 euros per bitllet. El número s'ha venut a Parets del Vallès i també per internet. Els immediatament anterior i posterior reben 500 euros; les terminacions de quatre xifres, 200 euros; les de tres xifres, 35 euros, i les de dues xifres, 20 euros.
Els quarts premis: 29181 i 15376
El primer quart premi ha correspost al número 29181, repartit a Cambrils i Campdorà. El segon quart premi ha estat el 15376, venut a Palau-solità i Plegamans, al Vendrell i per internet. Cada quart premi està dotat amb 10.000 euros per bitllet. Els números immediatament anterior i posterior reben 200 euros; les darreres quatre xifres, 100 euros; les tres darreres, 30 euros, i les dues darreres, 15 euros.
Els cinquens premis, els primers a sortir
El primer dels cinquens premis ha estat el 34006, venut al Prat de Llobregat i a Súria. El segon ha estat el 20005, que ha tocat a Barcelona, i el tercer, el 68675, venut a Gelida. Cada cinquè premi és de 5.000 euros per bitllet. Els immediatament anterior i posterior estan premiats amb 150 euros; les terminacions de quatre xifres, amb 75 euros; les de tres xifres, amb 25 euros, i les de dues xifres, amb 10 euros.