El parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac incorpora tecnologia per compatibilitzar escalada i biodiversitat

El parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ha implantat tecnologia innovadora per fer compatible l'espeleologia i l'escalada amb la conservació d'espècies com ara l'àliga cuabarrada i els ratpenats. Es tracta del projecte Tech4Nature, impulsat per la Diputació de Barcelona, la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i el programa TECH4ALL de Huawei. En la segona fase, s'han instal·lat censors, càmeres i s'ha desenvolupat IA per analitzar en temps real la freqüentació de "zones sensibles" i poder prendre decisions. El parc té una extensió de 13.600 hectàrees i hi treballen 10 guardes. "Es vol crear un sistema d'alarma i protocol per reaccionar amb rapidesa", afirma la directora del parc, Sònia Llobet.
Després de la covid, els espais naturals com el parc de Sant Llorenç del Munt i l'Obac van experimentar un augment de visitants. "Actualment, tenim molta freqüentació a la primavera i tardor i sobretot en cap de setmana", assenyala la directora, Sònia Llobet. Gràcies a aquesta tecnologia pionera, el que es vol és fet compatible l'activitat esportiva -escalada i espeleologia- amb la preservació de la fauna i dels espais naturals. La idea, segons la directora, "no és prohibir, sinó regular" i poder prendre decisions de gestió en funció de l'època de l'any.
La tecnologia que s'ha desplegat en aquest projecte inclou sensors lumínics, equips de gravació acústics i sistemes de captura d'imatges, que es complementen amb l'anàlisi de dades per IA i un núvol des d'on tota la informació queda emmagatzemada. La iniciativa, desenvolupada amb el suport del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), integra l’anàlisi automatitzada de tota aquesta informació en temps real per entendre com les activitats recreatives interactuen amb la biodiversitat.
Així per exemple, es pot detectar i analitzar en temps real la pràctica d'esports en parets o coves on viuen animals protegits o d'interès, com l'àliga cuabarrada, on hi ha el risc que la seva presència "interfereixi" en els seus hàbitats. "Hi ha espècies sensibles que, quan estan criant i tenen els polls, es poden donar processos d'abandonament", explica el cap del Programa de gestió i conservació de la biodiversitat del CFTC, Gerard Bota.
Per evitar això, el projecte permet tenir ulls i orelles en punts on no arriba el sistema de vigilància tradicional, format per deu guardes, i "optimitzar" els recursos. Concretament, s'estan monitoritzant 6 parets d'escalada i 3 coves. "En un minut, reps un missatge al mòbil amb informació que en aquella paret o zona concreta hi ha hagut una activitat d'escalada", detalla. "És un sistema de vigilància en temps real", remarca Bota.
Coves amb milers de ratpenats hivernant
L'espai natural compta amb més de 300 coves i baumes. En una dotzena d'aquestes hi viu una població de 17.000 ratpenats que hivernen durant quatre mesos. Les càmeres instal·lades, a més, estan dissenyades per funcionar durant dos anys sense necessitat de canviar bateries, reduint així les inspeccions tècniques. "És important no molestar-los", afirmen els experts.
Fins ara s'han etiquetat 13.000 imatges, s'han enregistrat 7.000 gravacions de cinc minuts cadascuna i s'ha posat en marxa un algoritme de detecció d'escaladors en fase de prova. Els resultats d'aquesta segona fase, que finalitza aquest estiu, s'analitzaran i avaluaran per determinar la seva eficiència i utilitat. La idea és poder-ho replicar a altres punts d'interès.
A més del treball de camp, Tech4Nature avança en l'elaboració d'un estudi de referència sobre els aspectes legals i ètics del monitoratge digital en espais naturals protegits. Liderat per UICN Med amb el suport de la Fundació URV, aquest projecte oferirà directrius pràctiques per a gestors, administracions i operadors tecnològics.