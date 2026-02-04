Arrenquen les Passejades guiades 2026 al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac posa en marxa aquest diumenge, 8 de febrer, una nova edició del programa de Passejades guiades, que s'estendrà al llarg de tot el 2026 amb un total de 25 propostes dominicals. Les activitats, guiades per experts del territori, volen apropar el públic al patrimoni natural, històric i cultural del parc, amb opcions per a tots els públics i iniciatives especialment pensades per millorar l'accessibilitat.
Itineraris per descobrir la diversitat del parc
Les passejades tenen una durada d'entre dues i quatre hores i es duen a terme en diferents indrets del parc per mostrar-ne la diversitat paisatgística i patrimonial. Les primeres sortides es realitzen en zones sense restriccions a les activitats de lleure organitzades, d'acord amb la normativa vigent per prevenir la pesta porcina.
La primera activitat, prevista per al 8 de febrer, se centrarà en la història dels maquis al terme del Pont de Vilomara i Rocafort. Altres propostes destacades són la visita a les tines de la vall del Flequer, declarades Bé Cultural d'Interès Nacional (22 de febrer i 11 d'octubre), una passejada fotogràfica a la Casa Nova de l'Obac (22 de març) o sortides a espais emblemàtics com el Puig de la Balma, Sant Jaume de Vallhonesta, els forns de calç de Matadepera o la riera de Rellinars.
Propostes temàtiques i accessibles
El programa inclou també guiatges temàtics dedicats a la fauna, al bandolerisme o als colors de la tardor, així com la ruta teatralitzada accessible Emboscada, un viatge pels sentits, que es durà a terme en diverses dates a la Casa Nova de l'Obac.
A més, el parc ofereix el servei de Joëlette, una cadira tot terreny que permet participar en activitats de senderisme a persones amb discapacitat o mobilitat reduïda.
Inscripcions i preus
Les passejades tenen un màxim de 20 places i requereixen inscripció prèvia. El preu és de 4 euros per als adults i de 3 euros per a majors de 65 anys, infants de 6 a 16 anys i famílies nombroses o monoparentals. Els menors de 6 anys hi poden participar gratuïtament. La informació detallada es pot consultar a l'agenda de la Xarxa de Parcs Naturals i al fullet de les Passejades guiades 2026.