Pimec Catalunya Central analitzarà dimecres les perspectives econòmiques del 2026 al país

Pimec Catalunya Central celebrarà el pròxim dimecres 4 de març una jornada per analitzar la situació de l'economia catalana i les perspectives per a aquest any. L'acte tindrà lloc a les 10 del matí a la seu de l'entitat, situada al carrer Castelladral, 5-7, al Palau Firal de Manresa.
La sessió es basarà en les principals projeccions macroeconòmiques i plantejarà un escenari que tindrà en compte diversos factors estratègics que condicionen l'activitat empresarial. Entre aquests elements destaquen la política monetària, el procés de desinflació, la disrupció tecnològica -amb especial atenció al paper de la intel·ligència artificial- i els riscos geopolítics que poden afectar l'economia global i local.
Anàlisi per sectors i reptes empresarials
El document que es presentarà distingirà per sectors d'activitat econòmica i posarà el focus en els reptes específics que afronten les empreses aquest 2026. L'objectiu és oferir una visió detallada de l'evolució prevista en àmbits com la indústria, els serveis o la construcció, així com identificar oportunitats i amenaces en un context de transformació econòmica.
La jornada anirà a càrrec del director de l'Àrea d'Economia i Empresa de Pimec, Carles Mas, que serà l'encarregat d'exposar les dades i interpretar els diferents escenaris previstos per a l'economia catalana. Mas també analitzarà l'impacte d'aquests factors a Catalunya Central i els desafiaments específics del teixit empresarial del territori.
Intervenció institucional
La trobada comptarà igualment amb la intervenció del president de Pimec Catalunya Central, Esteve Pintó, que obrirà la sessió i contextualitzarà la situació econòmica des de la perspectiva de les petites i mitjanes empreses de la demarcació.
Amb aquesta jornada, Pimec vol proporcionar eines d'anàlisi i reflexió als empresaris i professionals del territori per afrontar amb més garanties un any marcat per la incertesa internacional, la transformació digital i la necessitat d'adaptació constant a un entorn econòmic canviant.