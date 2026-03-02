L'Ajuntament de Manresa allarga fins divendres l'estada de la família Ungureanu a l'Alberg

L'Ajuntament de Manresa ha rectificat i ha decidit allargar, com a mínim fins divendres, l'estada de la família Ungureanu a l'Alberg del Carme. Inicialment, els Serveis Socials els havien comunicat que havien d'abandonar l'equipament aquest dimarts al matí , tot i no tenir resolta cap alternativa d'habitatge després de l'incendi que va destruir casa seva al carrer Santa Llúcia el passat 8 de febrer.
Segons ha confirmat la mateixa família, aquest dilluns han rebut la trucada dels Serveis Socials informant-los que podran continuar allotjats uns dies més i que es reunirien amb ells a finals de setmana per avaluar la seva situació i acompanyar-los en la recerca d'una solució habitacional estable.
Una sortida prevista per dimarts
La família Ungureanu -formada per la Gina i en Nicolai i els seus sis fills, quatre d'ells menors- és la unitat familiar més nombrosa afectada per l'incendi que va arrasar el bloc del carrer Santa Llúcia. Després del sinistre, en què dues plantes van col·lapsar i l'edifici va quedar enrunat, l'Ajuntament els va allotjar a l'Alberg del Carme, juntament amb 28 veïns més del mateix immoble i dels dos edificis adjacents, desallotjats de manera preventiva.
La setmana passada, però, els Serveis Socials els van comunicar que havien de deixar l'Alberg aquest dimarts, coincidint amb l'aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania a nom de la filla gran, la Florentina. Aquesta prestació -d'una mica més de 1.400 euros mensuals per a tota la unitat familiar- és actualment l'únic ingrés regular de què disposen.
La notificació els va generar una situació d'angoixa, ja que, malgrat haver cobrat també uns 8.000 euros en endarreriments, la família assegurava que no trobava cap propietari disposat a llogar-los un pis amb tan poc marge de temps i per a vuit persones.
Rectificació i nova reunió
Finalment, aquest dilluns, el consistori ha fet marxa enrere i ha ampliat l'estada a l'Alberg almenys fins divendres. Aquell dia està previst que es mantingui una reunió amb la família per revisar el seu cas i estudiar opcions.
L'objectiu, segons se'ls ha traslladat, és acompanyar-los en la cerca d'una alternativa habitacional i analitzar quins recursos es poden activar per facilitar l'accés a un habitatge.
La decisió suposa un respir temporal per als Ungureanu, que durant els darrers dies havien intensificat la recerca d'un pis per tota la ciutat i municipis veïns davant la imminència de la data límit.
Un futur encara incert
Tot i l'ampliació de termini, la família continua sense una solució definitiva i segueix buscant habitatges. La pròrroga fins divendres els dona uns dies més de marge, però el repte de trobar un habitatge assequible per a vuit persones en el mercat actual continua sent majúscul.
La reunió prevista amb Serveis Socials haurà de determinar quines vies es poden obrir per garantir que la família no es quedi sense sostre després de perdre la seva llar en l'incendi.