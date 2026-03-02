Docents per l'Habitatge denuncia que 10 infants del Bages afronten desnonaments imminents aquesta setmana

El col·lectiu Docents per l'Habitatge de la Catalunya Central ha alertat aquest dilluns d'una situació que qualifica "d'extrema gravetat": deu infants de la comarca del Bages es troben en risc imminent de ser desnonats al llarg d'aquesta setmana. Segons el col·lectiu, aquesta xifra suposa una vulneració directa dels drets fonamentals dels menors i un impacte sever en la seva estabilitat personal i educativa.
Els infants afectats estan escolaritzats en diversos centres educatius de la comarca. A Manresa, els casos es reparteixen entre l'Institut Escola Manresa, l'Institut Lacetània, l'Escola Sant Ignasi, la Llar d'Infants l'Espurna i l'Escola Oms i de Prat. A Sant Vicenç de Castellet, la situació afecta alumnat de l'Escola Puigsoler.
Denúncia de "passivitat" institucional
Docents per l'Habitatge denuncia el que considera una actitud de "passivitat" i "silenci còmplice" per part del Departament d'Educació davant d'aquesta emergència social. El col·lectiu sosté que l'administració educativa no pot actuar com un "espectador mut" davant d'una problemàtica que, asseguren, expulsa alumnes dels seus centres i entorns de socialització i compromet el seu dret a l'educació.
"És una qüestió de pur sentit comú: la situació habitacional d'un infant és un factor determinant per al seu aprenentatge i benestar", afirmen des del col·lectiu. Els docents critiquen que, malgrat anys denunciant la relació entre precarietat residencial i fracàs o inestabilitat escolar, el Departament continuï sense desplegar mesures estructurals de protecció.
Exigències concretes i crida a la mobilització
Davant d'aquesta situació, Docents per l'Habitatge exigeix un seguit d'accions immediates. En primer lloc, reclamen la personació activa del Departament d'Educació en els processos de desnonament en què hi hagi infants implicats. També demanen un monitoratge real de la situació habitacional de l'alumnat i la creació de protocols urgents d'atenció i protecció efectiva per a les famílies que perden la llar.
El col·lectiu adverteix que continuarà mobilitzant-se per forçar l'administració a assumir les seves responsabilitats i situar el dret a l'habitatge com una qüestió central en les polítiques educatives. "Defensar el dret a l'habitatge és, avui més que mai, defensar el dret a l'educació", conclouen.